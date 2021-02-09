[快手1024] 閃電納入國指及科指 快手半日炒上13% 高見350元上市新高

市值突破10000億元的火熱新股快手(01024)一如預期，獲恒指公司宣布符合多項指數的快速納入規則要求，將於2月22日收市後，被納入恆生綜合指數、恆生中國企業指數、恒生科技指數及恒生互聯網科技業指數，並於2月23日生效。快手今日快速炒上，高見350元上市新高。半日收報344元，大升13%。

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另再有大行看好快手。瑞銀發表報告預料，快手明年可以錄盈利，並從2020至2023年間收入年複合增長率為41％，予430元目標價，評級為買入。

快手董事長宿華表示，過去的一年快手產生了超過130億條視頻；有近9.6萬億分鐘的消費時長；有超過2000萬人在平台上獲得了收入，獲益者涵蓋從一線城市到偏遠地區的個體、群體、行業、機構；產生了超過3000億的總成交金額（GMV）。

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