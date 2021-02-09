【Tesla】馬斯克斥1億美元作獎金　設為期4年減碳排放比賽

▲ Tesla創辦人馬斯克斥1億美元作獎金 設為期4年減碳排放比賽

Tesla特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）宣布，將設立一個全球性為期4年的減碳排放比賽，並會出資1億美元（折合約7.8億港元）作為比賽獎金，勝出隊伍將獲得5,000萬美元。馬斯克在聲明中表示，期望參與的團隊可以建立出實際可行的減碳方案，並具有可衡量的成效。

Bitcoin｜馬斯克身體力行撐比特幣、Tesla15億美元入市｜【下一頁】

馬斯克今年1月第一次在Twitter提及有關比賽，並預告稍後會公布更多詳情。據XPrize最新聲明，比賽細則將於4月22日發布，而比賽將會為期4年，直至2025年的世界地球日（即4月22日）。

比賽規定，參賽者需設計出一個方案，能夠從大氣層或海洋直接抽取二氧化碳，並以環保方式將其永久鎖住。

據報，比賽開始後的18個月內，排名首15位的團隊將可獲得100萬美元獎金，並會向參與的學生團隊發出25份各值20萬美元的獎學金。

勝出比賽的隊伍，可以獲得總值5,000萬美元的獎金，亞軍及季軍的獎金分別為2,000萬美元及1,000萬美元。

相關文章：

【Tesla】內地市監局等約談中國Tesla 特斯拉：全面加強自檢自查（第二版）

【Tesla】Tesla馬斯克：將會離開Twitter一段時間

【Bitcoin瘋炒】RBC：Apple Wallet或發展加密幣交易所 或釋放數十億美元業務價值

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】

編輯：趙穎妍