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【華虹股價】華虹半導體上季純利增67% 午後曾飆升12%

當炒股 13:53 2021/02/09

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華虹半導體上季純利按年升66.5%。

華虹半導體 （01347） 公佈去年第四季業績，銷售收入創新高，達2.8億美元，按年增長15.4%；純利4,360萬美元，按年升66.5%；毛利率為25.8%，按年下滑1.4個百分點，按季則改善1.6個百分點。

華虹績前半日升7.1%，報49.2元；午後曾高見51.5元，升12%，現報50.7元，升10.3%，成交達4.8億元。

華虹半導體指引，今年首季度銷售收入約2.88億美元，按季增長近3%，毛利率介乎23%至25%。

中芯國際表示擴產設備下半年才到位，無發現客戶要離開，請按【下一頁】

總裁兼執行董事唐均君表示，對第四季度的業績非常滿意。在 MCU、IGBT、超級結、SGT以及CIS等產品的強烈需求推動下，上季銷售收入遠超指引，創歷史新高；受益於消費及通訊市場回暖、產品結構的持續優化，毛利率也超過指引，達到 25.8%。此外，無錫12吋生產線上季銷售收入較上季度增加了一倍以上。

華虹上季付運晶圓折合8吋約62.8萬片，按年增加22%，產能利用率達到99%。若以終端市場劃分，上季對華虹收入貢獻最大的為電子消費品，收入佔比達63%，工業及汽車市場貢獻則為16.9%。

資本開支方面，華虹上季資本開支3.05億美元，其中2.722億美元用於華虹無錫。

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編輯：陳健婷

港股 業績公布 華虹半導體（01347）

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