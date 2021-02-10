【新股IPO】貝達藥業擬上半年來港上市 集資8億美元

已在Ａ股上市的內地藥企貝達藥業日前已遞交來港上市申請 ，計劃在今年上半年上市，集資約8億美元（約62億港元），由高盛、瑞銀及中金公司擔任聯席保薦人。



稍早前公司公布，建議發行境外上市外資股(H股)於香港主板上市的申請材料已獲得中國證監會受理。集資所得，計劃用於未來5年在中國及海外的現有及未來創新藥物研發計劃，未來2至3年內進行的商業銷售和以學術推廣為中心的商業化策略，以及股權投資、收購或授權安排。

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創立於2003年的貝達藥業，為專注於創新藥開發、生產及商業化的生物製藥公司，並主要針對肺癌的創新藥物， 而目前已戰略性地將管線產品擴展至其他各種惡性腫瘤。集團已推進40多項創新藥物開發計劃，推出了兩款國內自主研發的癌症靶向創新藥，包括埃克替尼（凱美納®）及恩沙替尼（貝美納®）。

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記者：張以正