伊萬卡夫婦白宮任職期間 外部收入高達近50億

特朗普卸任美國總統後,特朗普一家繼續受到外界關注。美媒引述非政府組織的報告指,作為特朗普長女的伊萬卡與丈夫庫什納於白宮任職期間,伊萬卡夫婦的外部收入高達6.4億美元(約49.9億港元)。

伊萬卡(Ivanka Trump)與庫什納(Jared Kushner)獲特朗普(Donald Trump)委任為白宮顧問後,都承諾不受薪,以免外界質疑他們靠家族關係於白宮任職牟利。

華盛頓責任與倫理公民組織(Citizens for Responsibility and Ethics in Washington,簡稱CREW)發表報告,指出伊萬卡夫婦在白宮擔任顧問時,他們的外部收入介乎1.72億美元(約13.4億港元)至6.4億美元。

CREW的報告指出,特朗普酒店是特朗普政府用作「銷售影響力的場所」(locus of influence peddling)。據悉,伊萬卡自2017年以來透過特朗普酒店賺取超過1,300萬美元的收入,其中2017年至2019年的年均收入為400萬美元,但由於新冠肺炎疫情影響,去年的收入大幅跌至150萬美元。

報告指伊萬卡於特朗普酒店的持股比例急劇下降,她對上一次申報自己持有的股份價值介乎10萬美元至25萬美元,遠低於她過往申報持有介乎500萬美元至2,500萬美元的股份價值。

至於庫什納在白宮任職最後一年時,在英屬維京群島開設一間名為BVI Limited的離岸公司。這間公司擁有多項資產,包括市值超過2,500萬美元的曼哈頓建築物Puck Building LP。

