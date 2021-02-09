  • 19°C
香港時間 : 2021209日 (二) 13:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

伊萬卡夫婦白宮任職期間 外部收入高達近50億

環球社會熱點 12:43 2021/02/09

分享：

伊萬卡與丈夫庫什納於白宮任職期間，伊萬卡夫婦的外部收入高達6.4億美元。

特朗普卸任美國總統後，特朗普一家繼續受到外界關注。美媒引述非政府組織的報告指，作為特朗普長女的伊萬卡與丈夫庫什納於白宮任職期間，伊萬卡夫婦的外部收入高達6.4億美元（約49.9億港元）。

特朗普被禁Twitter 顧問爆料：梅拉尼婭感滿意  【下一頁】

特朗普長女伊萬卡住過豪宅放租 月租14萬（多圖） 【下一頁】

伊萬卡（Ivanka Trump）與庫什納（Jared Kushner）獲特朗普（Donald Trump）委任為白宮顧問後，都承諾不受薪，以免外界質疑他們靠家族關係於白宮任職牟利。

華盛頓責任與倫理公民組織（Citizens for Responsibility and Ethics in Washington，簡稱CREW）發表報告，指出伊萬卡夫婦在白宮擔任顧問時，他們的外部收入介乎1.72億美元（約13.4億港元）至6.4億美元。

CREW的報告指出，特朗普酒店是特朗普政府用作「銷售影響力的場所」（locus of influence peddling）。據悉，伊萬卡自2017年以來透過特朗普酒店賺取超過1,300萬美元的收入，其中2017年至2019年的年均收入為400萬美元，但由於新冠肺炎疫情影響，去年的收入大幅跌至150萬美元。

伊萬卡據報於佛羅里達州參選 疑嚇窒現任參議員魯比奧 【下一頁】

報告指伊萬卡於特朗普酒店的持股比例急劇下降，她對上一次申報自己持有的股份價值介乎10萬美元至25萬美元，遠低於她過往申報持有介乎500萬美元至2,500萬美元的股份價值。

至於庫什納在白宮任職最後一年時，在英屬維京群島開設一間名為BVI Limited的離岸公司。這間公司擁有多項資產，包括市值超過2,500萬美元的曼哈頓建築物Puck Building LP。

責任編輯：鄭錦玲
 

相關文章

特朗普被禁Twitter 顧問爆料：梅拉尼婭感滿意
今日
特朗普被禁Twitter 顧問爆料：梅拉尼婭感滿意
【彈劾特朗普】參議院周二展開審訊 料最快下周結束
今日
【彈劾特朗普】參議院周二展開審訊 料最快下周結束
特朗普長女伊萬卡住過豪宅放租 月租14萬（多圖）
2021/01/27
特朗普長女伊萬卡住過豪宅放租 月租14萬（多圖）
伊萬卡據報於佛羅里達州參選 疑嚇窒現任參議員魯比奧
2021/01/25
伊萬卡據報於佛羅里達州參選 疑嚇窒現任參議員魯比奧
【特朗普卸任】長女伊萬卡落淚歡送 特朗普指「很快會再見」
2021/01/21
【特朗普卸任】長女伊萬卡落淚歡送 特朗普指「很快會再見」
政治 選舉 特朗普 伊萬卡 庫什納 白宮 美國 冠狀病毒 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月09日 時間13:00）

下一篇文章

【彈劾特朗普】參議院周二展開審訊 料最快下周結束
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

盛傳特朗普3月4日宣誓就職 旗下華盛頓酒店加價兩倍
盛傳特朗普3月4日宣誓就職 旗下華盛頓酒店加價兩倍
羅馬尼亞6周大嬰兒洗禮後死亡 6萬人聯署促改革儀式
羅馬尼亞6周大嬰兒洗禮後死亡 6萬人聯署促改革儀式
【彈劾特朗普】特朗普被指擁烈士光環 前幕僚促再參選
【彈劾特朗普】特朗普被指擁烈士光環 前幕僚促再參選
【新冠疫情】何時恢復正常生活？ 按當前接種速度恐需7年
【新冠疫情】何時恢復正常生活？ 按當前接種速度恐需7年
新型冠狀肺炎全球疫情（02月09日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月09日 時間13:00）
英媒：文翠珊與特朗普拖手是意外 隨即向丈夫「報備」
英媒：文翠珊與特朗普拖手是意外 隨即向丈夫「報備」