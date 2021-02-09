K型增長是不平等的經濟增長，不可避免地伴隨着全球範圍內兩極分化的不斷加劇。正如美國新任財政部長耶倫在就職信中強調的，K型增長並不是短期現象，而是由來與久的長期趨勢，「大家都擔心經歷K型複甦，但其實早在疫情之前，我們就生活在K型經濟之中，富者愈富，而另一些群體則愈來愈被忽視。

從全球來看，富裕階層在收入分配中不斷蠶食中產階級的份額，1980年至2016年，以市場滙率計算，全球前10%人群收入佔比從57.22%上升至59.95%，前1%人群收入佔比從17.85%上升至23.8%，與此同時，全球中間40%人群收入佔比從37.93%降至33.94%。從美國來看，收入和財富的重心都逐漸向富裕階層集中，中產階級和貧困階層的經濟狀況相對惡化，1960年至2019年，美國前10%人群的收入佔比從35.85%升至46.78%，財富佔比從69.92%升至71.35%；前1%人群收入佔比從13.53%升至20.52%，財富佔比從27.82%升至36.59%；後50%人群的收入佔比則從18.19%降至12.67%。從中國來看，雖然收入和財富不平等程度低於美國，但改革開放確實伴隨着兩極分化和階級固化，農村的收入不平等高於城鎮，1978年至2015年，中國前10%人群的收入佔比從27.15%升至41.43%，財富佔比從40.81%升至67.41%；前1%人群收入佔比從6.35%升至13.92%，財富佔比從15.8%升至29.63%；後50%人群的收入佔比從26.96%降至14.83%，財富佔比從16.01%降至6.44%。

全球普遍的K型增長是歷史的積澱，一系列長期因素對其提供了解釋：第一，權力失衡持續惡化利益分配過程中的不公平；第二，階級固化使得弱勢群體的利益訴求難以得到足夠重視；第三，科技加速進化和教育資源配置失衡持續擴大人力資本的鴻溝；第四，經濟政策重心集中於宏觀層面而缺乏對微觀福利的關切；第五，行業非自然壟斷的形成和強化不斷加劇兩極分化的程度；第六，全球金融市場的蓬勃發展加速了資源向強勢人群的配置，並加劇財富自然積累中的馬太效應；第七，經濟社會潛在激勵弱肉強食的叢林文化，使得弱勢群體缺乏足夠的人道主義關懷；第八，社會保障投入相對不足，持續貧困愈發普遍；第九，機會公平和起點公平受到利益藩籬和階級固化的挑戰；第十，對效率的長期追求自然引致了對公平的相應忽視。所謂「念念不忘，必有迴響」，K型增長的長期量變帶來了社會分裂、民粹盛行的質變，而在金融市場，O型投資則是對K型增長的現實回應。