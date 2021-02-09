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【反壟斷】上汽通用五菱舉報騰訊壟斷、騰訊反斥侵權　五菱汽車午後大升近3成（第二版）

股市 15:45 2021/02/09

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騰訊再惹反壟斷糾紛，遭博泰車聯網和上汽通用五菱舉報壟斷

科網平台反壟斷監管出爐後，內地傳媒報道，博泰車聯網、上汽通用五菱近期向國家市場監管總局反壟斷局提交舉報書，舉報騰訊 （00700） 壟斷行為。騰訊下午公告，反指斥博泰車聯網、上汽通用五菱侵權，「惡意炒作壟斷」不應當成為侵權的擋箭牌。

舉報書指，騰訊去年向上汽通用五菱等發法律函，要求停止使用由上海博泰車聯網供應的相關車聯網軟件產品。兩家公司批評，騰訊濫用其內地即時通訊的市場支配地位，向車廠施壓，直接限定博泰具有微信功能的車聯網產品不能與汽車廠商進行交易。騰訊不具備合理理由，對車聯網產品與服務市場產生排除、限制競爭的後果，構成《反壟斷法》所禁止的濫用市場支配地位行為。

據報道案件尚在審查程序當中，如果立案，將成為科創企業與汽車業首個對互聯網巨頭的反壟斷案例。

騰訊則指，博泰車聯網未獲得公司授權和許可情況下開發「新寶駿車聯」App、「微信通知助手」軟件，涉嫌構成商標侵權及不正當競爭等行為，去年在深圳市中級人民法院提起訴訟，並已正式立案。

五菱汽車 （00305） 午後股價曾大升近3成，高見2.44元，最新升22%報2.32元，成交4.21億元。五菱汽車並非「上汽通用五菱」直接股東，股份大股東廣西汽車集團則持股上汽通用五菱5.8%。

五菱汽車曾10分鐘內由升4成轉跌　炒「國產神車」有無錯？可見【下一頁】

早前抖音在北京向騰訊提訴，並獲北京知識產權法院正式受理，成為去年底《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》公佈以來，首宗互聯網平台之間的反壟斷訴訟。

北京法院受理抖音起訴騰訊壟斷案，詳情可見【下一頁】

抖音起訴指控騰訊壟斷索賠9000萬人幣 騰訊批惡意誣陷，詳情可見【下一頁】

上汽通用五菱為去年內地銷售火熱的「五菱宏光MINI EV」製造商，該款汽車銷售數量超越Tesla、蔚來等車廠旗下車型，被內地戲稱為「國產神車」，也是博泰車聯網主要客戶。

（第二版加入騰訊回應）

【提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用】

相關文章：

【國產神車】五菱宏光MINI EV半年銷量料超10萬 五菱汽車急升36%

編輯：麥德銘

港股 五菱汽車（00305） 騰訊控股（00700） 反壟斷 微信 騰訊

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