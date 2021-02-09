【反壟斷】「國產神車」上汽通用五菱舉報騰訊壟斷行為　抖音母企早前立案起訴騰訊

▲ 騰訊再惹反壟斷糾紛，遭博泰車聯網和上汽通用五菱舉報壟斷

科網平台反壟斷監管出爐後，內地傳媒報道，博泰車聯網、上汽通用五菱近期向國家市場監管總局反壟斷局提交舉報書，舉報騰訊 （00700） 壟斷行為。博泰車聯網、上汽通用五菱指斥，騰訊濫用其內地即時通訊的市場支配地位，向車廠施壓，直接限定博泰具有微信功能的車聯網產品不能與汽車廠商進行交易。

舉報書續指，騰訊去年向上汽通用五菱等發法律函，要求停止使用由上海博泰車聯網供應的相關車聯網軟件產品。兩家公司批評，騰訊不具備合理理由，對車聯網產品與服務市場產生排除、限制競爭的後果，構成《反壟斷法》所禁止的濫用市場支配地位行為。

博泰車聯網認為，騰訊「封殺令」延伸至汽車及車聯網行業。

據報道案件尚在審查程序當中，如果立案，將成為科創企業與汽車業首個對互聯網巨頭的反壟斷案例。早前抖音在北京向騰訊提訴，並獲北京知識產權法院正式受理，成為去年底《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》公佈以來，首宗互聯網平台之間的反壟斷訴訟。

北京法院受理抖音起訴騰訊壟斷案，詳情可見【下一頁】

抖音起訴指控騰訊壟斷索賠9000萬人幣 騰訊批惡意誣陷，詳情可見【下一頁】

上汽通用五菱為去年內地銷售火熱的「五菱宏光MINI EV」製造商，該款汽車銷售數量超越Tesla、蔚來等車廠旗下車型，被內地戲稱為「國產神車」，也是博泰車聯網主要客戶。

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編輯：麥德銘