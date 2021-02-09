特朗普被禁Twitter 顧問爆料：梅拉尼婭感滿意

美國前任總統特朗普被指煽動支持者闖入國會暴亂，其後特朗普遭Twitter等社交媒體封殺。特朗普前顧問透露，對於特朗普遭Twitter封鎖，特朗普妻子梅拉尼婭（Melania Trump）竟感到滿意，因為特朗普再看不到網民在Twitter對他的批評，令特朗普可更享受生活。

特朗普（Donald Trump）前競選團隊高級策略顧問米勒（Jason Miller）接受《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）訪問時指，特朗普遭Twitter等社交媒體封殺後，在比以往更加幸福。

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米勒表示：

「特朗普指，當他沒有出現在社交媒體上，亦沒有受到社交媒體變得極度頻繁的仇恨言論所影響，認為實際上是一件好事。」

米勒亦指，梅拉尼婭對這樣的特朗普感到滿意，指特朗普可更享受生活。

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米勒早前亦透露，特朗普在卸任後，心情「明顯放鬆」（truly relaxed），形容首次看到如此放鬆的特朗普。不過，米勒仍相信，特朗普會在2024年再度競選美國總統。

責任編輯：林嘉莉