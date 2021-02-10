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【營銷智慧@iM網欄】善用多平台優勢 化解企業數碼化挑戰

名人薈萃 18:51 2021/02/10

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上周筆者便預測今年數碼營銷界的兩大走勢，首先是隨著數碼化的優勢愈見明顯，加上政府推出多項資助計劃推波助瀾，預計今年Facebook廣告開支會明顯增加，而事實上這趨勢自去年起已漸見明顯。

【營銷智慧@iM網欄】中小企數碼化成大趨勢 數碼營銷今年將面臨兩大挑戰

再者，歐盟、美國近年關注社交平台的言論自由空間，一方面認為煽動暴力、種族歧視的言論不能容忍，一方面又對社交平台操縱發言的生殺大權感到不滿，為免再諳人話柄，社交平台的監管規格愈見嚴厲，令廣告的推廣效率遜於以往。

應對方法一

筆者認為這種趨勢無可避免，但可以肯定的是，Facebook廣告的精粹在於其演算法，只要一天仍容許以"Target Marketing"精準投放廣告，一天仍比傳統的宣傳媒介優勝。而要在2021年提高推廣效率，單靠優化廣告設定的作用有限，只有內容質素才是致勝關鍵，具體方法日後再詳談。

面對Mewe移民潮，以目前數據來看，暫時未看到Facebook用戶人數大幅下降，但作為中小企老闆，不妨先開設Mewe帳號。無他，開設Mewe專頁只需數十元，而且介面、用法與Facebook大致相同，故初期中小企可以將原本用於Facebook的推廣內容同樣放在Mewe上觀察，待日後成為潮流後，再因應其用戶習性再製作相應內容。

應對方法二、

Facebook的推廣效能減弱，各位不妨將目光投向Google。以往很多中小企都鮮會留意Google的三大類廣告，即Google Banner、Keyword search及Youtube，尤其是Youtube的影片廣告，很多中小企都誤以為只有大企業才有資格做影片廣告，但其實不然。

如果大家有留意全球社交平台發展，會發現新興起的社交平台都會短片作為傳播媒介。筆者大膽預言今年起將會是Youtube廣告的發展之年，各位中小企老闆不妨趁其他行家仍埋首Facebook廣告時，率先立足Youtube，先為公司設立一個Youtube Channel。

起初雖會面對一些技術問題，但其實技術門檻不高，所需的拍攝工具亦非很昂貴，值得一試。內容上切忌太Hard Sell，不妨多介紹有關行業的專業知識，例如車行便可多介紹保養汽車的知識、工程行業的便可多介紹裝修知識，這些有用的資訊往往很受香港網民歡迎，從中便能為公司建立正面形象。

作者_李彥霆 (Felix)簡介：

香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席，也是一家數碼營銷企業的創辦人。他在18年間協助逾300間公司，利用數碼營銷技巧，令它們的生意額大幅提升，深明中小企、初創企業在為公司品牌、產品宣傳時所面對的問題。去年起，他更進軍網上教育事業，為7位導師賺取逾千萬收入。

如有任何與數碼營銷相關的問題，歡迎電郵至adminoffice@w2gmedia.com，筆者會在本欄解答閣下疑難。

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