  • 19°C
香港時間 : 2021209日 (二) 13:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【農曆新年】WeChat Pay HK推新春優惠兼抽獎　搖一搖最高可獲888元回贈（附教學）

商業 12:18 2021/02/09

分享：

WeChat Pay HK推出「新春全城狂賞」活動，除了舉行多項優惠活動邀請用戶掃電子現金券外，更推出全新搖一搖抽獎活動「新春狂賞搖」。

今年疫情下相信更多人會以電子支付方式辦年貨。流動支付平台WeChat Pay HK宣布推出「新春全城狂賞」活動，除了舉行多項優惠活動邀請用戶掃電子現金券外，更推出全新搖一搖抽獎活動「新春狂賞搖」，最高有機會可搖出高達HK$888的全額回贈折扣。

【農曆新年】PayMe夥拍6間商戶提供獨家折扣　包括萬寧、聖安娜餅店

新春優惠一
由即日起至2月28日，用戶每日於所有接受WeChat Pay HK的商戶以WeChat Pay HK消費首筆滿HK$10，即可獲得一次搖一搖抽獎機會，除了有機會抽出高達HK$18的通用電子現金券外，更隨時可搖出高達HK$888的全額回贈獎勵。每位用戶於推廣期內每日最多可獲一次抽獎機會，並須當日內完成抽獎。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

新春優惠二
由即日起至3月31日，WeChat Pay HK用戶於推廣期內可用WeChat掃描宣傳物料上的「狂賞碼」或直接在WeChat打開活動頁面，即可參與新春狂賞活動。用戶透過活動向WeChat好友進行分享且好友領取對應的電子現金券後，用戶也可獲得電子現金券。於推廣期內用戶最多可分享狂賞券供20位不同好友獲取相應狂賞券、以及領取1張HK$20迎新狂賞券和5張不同好友所分享的HK$2狂賞券，最多可賺取總值HK$230的電子現金券。所有電子現金券均可在下次以WeChat Pay HK進行消費時使用。

    點擊圖片放大
    +2

新春優惠三
由即日起至2021年2月28日，WeChat Pay HK用戶只須每週完成指定任務集齊每3個電子印花，即可選擇換領通用或人氣商戶電子現金券一張，於活動期間每週最多可換領獎賞兩次 。

【農曆新年】KKday推賀年食品及新體驗　競爭激烈靠一招制勝

【農曆新年】辦年貨熱情減　海味店生意跌逾２成

責任編輯: 蘇穎琪

相關文章

【農曆新年】辦年貨熱情減　海味店生意跌逾２成
2021/02/08
【農曆新年】辦年貨熱情減　海味店生意跌逾２成
【農曆新年】KKday推賀年食品及新體驗　競爭激烈靠一招制勝
2021/02/08
【農曆新年】KKday推賀年食品及新體驗　競爭激烈靠一招制勝
【農曆新年】PayMe夥拍6間商戶提供獨家折扣　包括萬寧、聖安娜餅店
2021/02/08
【農曆新年】PayMe夥拍6間商戶提供獨家折扣　包括萬寧、聖安娜餅店
【農曆新年】限聚令禁晚市堂食　外賣平台料訂單增　一文看清農曆新年外賣優惠（不斷更新）
今日
【農曆新年】限聚令禁晚市堂食　外賣平台料訂單增　一文看清農曆新年外賣優惠（不斷更新）
著數優惠 積分優惠 付款優惠 農曆新年 微信支付 疫情 電子支付

上一篇文章

【缺櫃潮】亞馬遜等網購平台搶佔歐洲倉庫、提早存貨「霸位」　空置率創新低

下一篇文章

【農曆新年】限聚令禁晚市堂食　外賣平台料訂單增　一文看清農曆新年外賣優惠（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【移民日本】BNO移民以外的選擇　日本有近30種不同簽證　供外國人工作移居
【移民日本】BNO移民以外的選擇　日本有近30種不同簽證　供外國人工作移居
【移民加拿大】80後港青移民薩克其萬省　轉行醫護助理由低做起
【移民加拿大】80後港青移民薩克其萬省　轉行醫護助理由低做起
【周末好去處】D2 Place設香城年宵2.0　帶來插畫家Youtubers產品包括熊仔頭
【周末好去處】D2 Place設香城年宵2.0　帶來插畫家Youtubers產品包括熊仔頭
【酒店業寒冬】Staycation失吸引力裁員數千人　酒店集團籲放寬晚市堂食
【酒店業寒冬】Staycation失吸引力裁員數千人　酒店集團籲放寬晚市堂食
【農曆新年】養和醫院餐廳亦推外賣盆菜　原隻八頭鮑魚、頂級金蠔　6位用838元
【農曆新年】養和醫院餐廳亦推外賣盆菜　原隻八頭鮑魚、頂級金蠔　6位用838元
【年宵市集】農曆新年辦年貨去邊好？　一文看清2021年宵市集好去處（不斷更新）
【年宵市集】農曆新年辦年貨去邊好？　一文看清2021年宵市集好去處（不斷更新）