【農曆新年】WeChat Pay HK推新春優惠兼抽獎　搖一搖最高可獲888元回贈（附教學）

▲ WeChat Pay HK推出「新春全城狂賞」活動，除了舉行多項優惠活動邀請用戶掃電子現金券外，更推出全新搖一搖抽獎活動「新春狂賞搖」。

今年疫情下相信更多人會以電子支付方式辦年貨。流動支付平台WeChat Pay HK宣布推出「新春全城狂賞」活動，除了舉行多項優惠活動邀請用戶掃電子現金券外，更推出全新搖一搖抽獎活動「新春狂賞搖」，最高有機會可搖出高達HK$888的全額回贈折扣。

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新春優惠一

由即日起至2月28日，用戶每日於所有接受WeChat Pay HK的商戶以WeChat Pay HK消費首筆滿HK$10，即可獲得一次搖一搖抽獎機會，除了有機會抽出高達HK$18的通用電子現金券外，更隨時可搖出高達HK$888的全額回贈獎勵。每位用戶於推廣期內每日最多可獲一次抽獎機會，並須當日內完成抽獎。

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新春優惠二

由即日起至3月31日，WeChat Pay HK用戶於推廣期內可用WeChat掃描宣傳物料上的「狂賞碼」或直接在WeChat打開活動頁面，即可參與新春狂賞活動。用戶透過活動向WeChat好友進行分享且好友領取對應的電子現金券後，用戶也可獲得電子現金券。於推廣期內用戶最多可分享狂賞券供20位不同好友獲取相應狂賞券、以及領取1張HK$20迎新狂賞券和5張不同好友所分享的HK$2狂賞券，最多可賺取總值HK$230的電子現金券。所有電子現金券均可在下次以WeChat Pay HK進行消費時使用。

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新春優惠三

由即日起至2021年2月28日，WeChat Pay HK用戶只須每週完成指定任務集齊每3個電子印花，即可選擇換領通用或人氣商戶電子現金券一張，於活動期間每週最多可換領獎賞兩次 。

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責任編輯: 蘇穎琪