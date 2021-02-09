【小米股價】紅米年度旗艦Redmi K40將於2月25日發佈 傳最高搭載1.08億像素鏡頭

▲ 紅米宣佈，K40系列將於2月25日正式發佈。

小米 （01810） 旗下紅米（Redmi）品牌新一代年度旗艦Redmi K40將在農曆新年後登場，紅米今日（9日）宣佈，Redmi K40將在2月25日（正月十四）正式發佈，料該款新機售價2999元人民幣起。小米今早高開0.3%，半日升1.1%，報27.45元，成交12億元。

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小米在去年底已推出高端旗艦手機小米11，紅米品牌則主打性價比。據目前流傳消息，Redmi K40系列至少有K40、K40 Pro兩款機型，其中最高配置的K40 Pro將會配備1.08億像素鏡頭。

處理器方面，小米中國區總裁、紅米Redmi品牌總經理盧偉冰上月已透露，K40將搭載高通Snapdragon 888處理器，並可能是「最貴的直屏」，有指K40系列有望採用Samsung最新的AMOLED材料，此外「電量絕對大於4000mAh」。

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編輯：陳健婷