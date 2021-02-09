  • 19°C
香港時間 : 2021209日 (二) 12:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小米股價】紅米年度旗艦Redmi K40將於2月25日發佈 傳最高搭載1.08億像素鏡頭

新經濟追蹤 12:03 2021/02/09

分享：

紅米宣佈，K40系列將於2月25日正式發佈。

小米 （01810） 旗下紅米（Redmi）品牌新一代年度旗艦Redmi K40將在農曆新年後登場，紅米今日（9日）宣佈，Redmi K40將在2月25日（正月十四）正式發佈，料該款新機售價2999元人民幣起。小米今早高開0.3%，半日升1.1%，報27.45元，成交12億元。

雷軍稱今年重啟平板業務，料研發投入增加30%至40%，請按【下一頁】

小米在去年底已推出高端旗艦手機小米11，紅米品牌則主打性價比。據目前流傳消息，Redmi K40系列至少有K40、K40 Pro兩款機型，其中最高配置的K40 Pro將會配備1.08億像素鏡頭。

處理器方面，小米中國區總裁、紅米Redmi品牌總經理盧偉冰上月已透露，K40將搭載高通Snapdragon 888處理器，並可能是「最貴的直屏」，有指K40系列有望採用Samsung最新的AMOLED材料，此外「電量絕對大於4000mAh」。

小米發布「四曲瀑布屏」概念手機，無孔、無按鍵設計，請按【下一頁】

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

相關文章：

【小米集團】小米澄清不支援Google服務屬謠言　小米再跌4%

【小米股價】雷軍：小米11可實現「隔空充電」　小米股價曾升半成後倒跌（第二版）

編輯：陳健婷

港股 小米集團－W（01810） 雷軍 紅米 處理器 鏡頭

上一篇文章

【反壟斷】「國產神車」上汽通用五菱舉報騰訊壟斷行為　抖音母企早前立案起訴騰訊

下一篇文章

【港股市況】恒生指數半日升113　快手科技升逾13%曾創新高（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.6%　恒指夜期收市升46點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.6%　恒指夜期收市升46點（不斷更新）
【Bitcoin】馬斯克身體力行撐比特幣、Tesla15億美元入市　專家質疑Tesla接受比特幣具支付風險（第二版）
【Bitcoin】馬斯克身體力行撐比特幣、Tesla15億美元入市　專家質疑Tesla接受比特幣具支付風險（第二版）
【新股IPO】多家銀行豁免認購諾輝健康6606新股手續費　孖展息低至0.88厘
【新股IPO】多家銀行豁免認購諾輝健康6606新股手續費　孖展息低至0.88厘
【快手股價】快手穿300關後收市倒升1%　悉數行使超額配股權額外淨籌57億元
【快手股價】快手穿300關後收市倒升1%　悉數行使超額配股權額外淨籌57億元
【新股IPO】諾輝健康6606比快手更難抽　抽幾多手諾輝健康先穩獲一手？
【新股IPO】諾輝健康6606比快手更難抽　抽幾多手諾輝健康先穩獲一手？
【新股IPO】諾輝健康6606招股火熱 擬上限定價　孖展暫錄2046億超購逾1000倍、國際配售提早截飛
【新股IPO】諾輝健康6606招股火熱 擬上限定價　孖展暫錄2046億超購逾1000倍、國際配售提早截飛