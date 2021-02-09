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【內銀翻身】內銀A股跑贏大市　業績推動估值反彈

股樓投資 12:01 2021/02/09

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今年來在A股上市的內銀股持續跑贏大市，如興業銀行（滬：601166）和寧波銀行（深：002142）年內累計升幅超過兩成。

【A股布局】機構投資者春節收爐前集中調研　邊個行業咁有吸引力？，請按【見下頁

事實上，內銀股轉強，主要受確定性較強的盈利因素驅動。截至周日（7日）止，共有19家A股內銀披露2020年業績快報，不少顯示隨着經濟復甦和企業信貸需求上升，銀行營運數據持續有邊際改善，包括盈利、不良率等，17家上市銀行全年營收按年增長6.7%。

【聯想集團】加快回A股上市大行唱好未完 聯想集團後市值博？，請按【見下頁

平安證券認為，1月的內銀股行情將於2月延續下去，主要因經濟逐步修復，銀行讓利實體的壓力緩解，有利於內銀資產質量的改善。考慮到，內銀估值處於歷史底部，對於市場悲觀預期的修復，將會推升估值。

東興證券指，貨幣政策趨於常態化帶來2021年資產增速穩中略降，國內經濟復甦推升資金需求，息差有望企穩回升，估計今年內銀利潤增速有望回升至5%左右。

【延伸閱讀】大行點睇：平安證券3大理由預期 港股仍處於牛市首階段 推薦2月份10大金股，請按【見下頁

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記者：林衛

銀行 寧波銀行（深：002142） 興業銀行（滬：601166） A股

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