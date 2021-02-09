【彈劾特朗普】參議院周二展開審訊 料最快下周結束

美國前任總統特朗普因涉及國會暴亂事件而遭到彈劾，參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）及共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）達成共識，將於周二（9日）展開對特朗普第二次彈劾審訊，周三開始舉行最高長達32小時辯論，審訊最快下周結束。

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舒默周一表示，他與麥康奈爾及特朗普代表律師等人達成共識，同意一項框架協議，確保特朗普的彈劾審訊在一個公正的環境下進行。

麥康奈爾稍後亦確認，已落實特朗普彈劾審訊日子，如果雙方均同意不傳召證人，審訊有望最快於下周完成。

根據協議，參議院將於本周二就彈劾的合法性問題舉行4小時辯論及投票，其後於周三開始將舉行最高長達32小時辯論，其中特朗普的代表律師於兩天內有16小時的時間向參議院提交案件、較特朗普首次彈劾審訊得到的24小時為短。

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此外，審訊亦容許邀請證人作供，但領導彈劾案的民主黨人較早前亦要求特朗普出席作供，但遭其代表律師拒絕。

若雙方分別完成提交證據後，參議院將開始就雙方代表提出問題及進行討論，問答環節設有兩日，議員均有4小時時間發問。最後特朗普代表律師及主控官分別有2小時作結案陳詞，最後交由參議員投票，是否把特朗普定罪。

責任編輯：郭麗明