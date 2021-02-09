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【李顯龍妻】何晶10月退任淡馬錫CEO　淡馬錫近年中國投資比例超新加坡（第二版）

宏觀解讀 18:44 2021/02/09

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李顯龍妻子何晶10月將退任淡馬鍚行政總裁

新加坡國營投資公司淡馬錫控股（Temasek）公布，行政總裁何晶今年10月將退休，由淡馬錫國際行政總裁狄瀾（Dilhan Pillay）接棒，而狄瀾會繼續其國際行政總裁職務。現有67歲的何晶同時為新加坡總理李顯龍妻子，自2004年出任淡馬錫行政總裁。

據淡馬錫網站，淡馬錫成立於1974年，至2020年3月底持股組合達3060億新加坡幣（約17,833億港元）。

GIC及淡馬錫擬同時參與螞蟻中港IPO 合共投資273億元，可見【下一頁】

淡馬錫近年活躍於中國投資，全球投資組合中，中國資產佔29%，更勝新加坡資產佔比24%，北美、歐洲投資就佔資產組合17%和10%。淡馬錫最近期在港股投資包括以基石投資者認購快手 （01024） 股份，新加坡另一國營投資公司GIC同樣為快手基石投資者。兩家公司於去年螞蟻集團上市也有投資。

狄瀾表示，中國對淡馬錫而言一直具有長期潛力，現時淡馬錫對中國的長期走勢感到「非常樂觀」。

淡馬錫成立40多年，年化回報率約14%，最近10年年化回報率則降至5%。

何晶除了活躍投資界，其個人Facebook經常轉發不同帖文。

（第二版新增﹕狄瀾表明公司將致力投資於中國）

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編輯：麥德銘

基金 退休 淡馬錫控股（TH） 新加坡政府投資公司（GIC） 主權基金 李顯龍 新加坡

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