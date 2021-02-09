【港股追蹤】舜宇光學1月出貨量大增 獲大和列為行業首選 半日升近4%

舜宇光學（02382）昨日公布1月主要產品出貨量，手機鏡頭出貨量按年升36.1%至約1.48億件，按月升13.3%；手機攝像模組則按年升29.2%至6514.8萬件，按月則升43.8%。舜宇光學現升3.7%至217.8元，成交5.5億元。

舜宇光學指，手機鏡頭和攝像模組出貨量提升，主要由於公司的手機鏡頭及攝像模組市場份額上升所致。加上臨近春節假期，所以客戶要求提前在1月出貨，使上月出貨量按月大增。

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在光學零件類別裡，上月舜宇車載鏡頭市場份額上升，出貨量按年升53.9%至734.6萬件，按月則升28.1%。其他鏡頭出貨量按年升174.9%至894.5萬件，按月升11.7%。在光學零件類別中，只有玻璃球面鏡片的出貨量按月下跌，上月出貨量按月跌33.2%至310.1萬件，按年則升20.5%。

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所有光電產品的1月出貨量皆有上升，除了上文提及的手機攝像模組外，其他光電產品出貨量均按月上升32.7%至584.6萬件，按年升129%。光學儀器方面，顯微儀器上月出貨量按月微跌3.3%至1.9萬件，按年升23.1%。

大和總研發表研究報告，料下半年需求將復甦，以及疫後的規格升級，加上上半年蘋果訂單大幅增加，以及先進駕駛輔助系統（ADAS）及新能源汽車的多鏡頭趨勢，料2021至2022年盈利將按年增長35至39%，維持舜宇為行業首選。該行予「買入」評級，目標價256元。

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