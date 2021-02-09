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今日推介友邦 | 卜蜂國際、恒騰、康師傅、蒙牛、洛陽鉬業最新部署（立即觀看）

股市 12:47 2021/02/09

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恒生指數中午收報29432點，升113點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介友邦保險 （01299） ，另亦會分析卜蜂國際 （00043） 、恒騰網絡(新) （00136） 、康師傅控股 （00322） 、蒙牛乳業 （02319） 及洛陽鉬業 （03993） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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康師傅（00322） 恒騰網絡（00136） 蒙牛乳業（02319） 卜蜂國際（00043） 洛陽鉬業（03993） 友邦保險（01299） 股票 石鏡泉

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