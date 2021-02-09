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佐治亞查特朗普企圖干預點票結果 或作刑事起訴

環球社會熱點 12:03 2021/02/09

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前美國總統特朗普（Donald Trump）被美國傳媒揭發曾致電佐治亞州州務卿，要求讓他在佐治亞州反勝拜登，以扭轉美國大選結果。佐治亞州正式就事件對特朗普展開調查，此舉意味特朗普未來或面臨刑事起訴。

屬共和黨的佐治亞州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger） 辦公室發言人瓊斯（Walter Jones）證實收到相關投訴，形容調查正處於「搜集事實和行政階段」（fact finding and administrative）。 他表示，任何進一步的法律行動將留給檢控官決定。

美眾院擬就二次彈劾特朗普合法性 舉行4小時辯論 【下一頁】

瓊斯表示，是次調查由佐治華盛頓大學（George Washington University）法律系教授班扎夫（John Banzhaf）的投訴引起。

班扎夫向路透社表示，他周一（8日）曾和芬斯伯格辦公司的一名調查員交談，其後幾小時便提出了申訴，要求對特朗普可能干預大選的行為作出調查。班扎夫指，從特朗普1月2日的電話被曝光後，這是他第4次申訴。

《華盛頓郵報》早前公開一段錄音，指特朗普曾致電屬拉芬斯伯格，要求對方找出11,780張選票，令他反敗為勝，但被拒絕。特朗普相關行徑，被質疑是干預大選結果。

責任編輯：李俊儀

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