【A股布局】機構投資者春節收爐前集中調研　邊個行業咁有吸引力？

臨近農曆年尾，金融市場夠旺，未有收爐Feel，賺錢效應驅使人們更努力尋找機會。據報道，機構投資者近月頻頻調研一個行業，似乎有機會成為未來投資重點。

【大行點睇】中海油資本開支增 中金提高中海油服目標價，請按【見下頁】

WIND數據顯示，自2月開始，共有78家上市公司接受257家機構調研，以行業計，工業機械、非金屬、建築產品等行業較受關注。

其中，航天發展（深：000547）迎來50家以上機構的密集調研。公司為國內電子藍軍核心供應商和未來5G軍網通信重要供應商。

【聯想集團】加快回A股上市大行唱好未完 聯想集團後市值博？，請按【見下頁】

分析指，機構對公司作出調研，在於確確認公司對行業、對公司經營的看法，以及確認自己的投資判斷是否正確。

統計也顯示，工業機械最獲機構最注目，2月以來共有8家上市公司接受機構調研，包括博杰股份（深：002975）、漢鐘精機（深：002158）、哈工智能（深：000584）、康平科技（深：300907）、鮑斯股份（深：300441）、伊之密（深：300415）、弘亞數控（深：002883）、天准科技（滬：688003）。

以調研總次數計，漢鐘精機和天准科技最多，期間接受了4次調研。

【延伸閱讀】大行點睇：平安證券3大理由預期 港股仍處於牛市首階段 推薦2月份10大金股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【 《 iMoney 》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」 之 路】

# 國際 視野 精明理財 盡在 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多 iMoney 全新網上專欄的內容請【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機

記者：林衛