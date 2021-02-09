【A股布局】機構投資者春節收爐前集中調研　邊個行業咁有吸引力？

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臨近農曆年尾，金融市場夠旺，未有收爐Feel，賺錢效應驅使人們更努力尋找機會。據報道，機構投資者近月頻頻調研一個行業，似乎有機會成為未來投資重點。
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WIND數據顯示，自2月開始，共有78家上市公司接受257家機構調研，以行業計，工業機械、非金屬、建築產品等行業較受關注。
其中，航天發展（深：000547）迎來50家以上機構的密集調研。公司為國內電子藍軍核心供應商和未來5G軍網通信重要供應商。
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分析指，機構對公司作出調研，在於確確認公司對行業、對公司經營的看法，以及確認自己的投資判斷是否正確。
統計也顯示，工業機械最獲機構最注目，2月以來共有8家上市公司接受機構調研，包括博杰股份（深：002975）、漢鐘精機（深：002158）、哈工智能（深：000584）、康平科技（深：300907）、鮑斯股份（深：300441）、伊之密（深：300415）、弘亞數控（深：002883）、天准科技（滬：688003）。
以調研總次數計，漢鐘精機和天准科技最多，期間接受了4次調研。
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記者：林衛