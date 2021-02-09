【挑戰抖音】外媒：YouTube增新功能　一按即拍TikTok風格影片

▲ 據外電最新報道，YouTube正試驗一新功能按鍵，方便用戶制作15秒的音樂短片，影片風格更與TikTok相類似。

中國短影片社交平台抖音（海外版TikTok）儘管早前飽受市場風波，但抖音、TikTok App的吸金力仍然強勁，當中的吸引力絕對不容忽視。據外電最新報道，YouTube正試驗一新功能按鍵，方便用戶制作15秒的音樂短片，影片風格更與TikTok相類似。

報道指，該新功能按鍵「Create」（建立）會出現在選定的音樂視頻下，讓用戶在無需離開當前屏幕的情況下，製作15秒的短片。 點擊該按鍵後，YouTube 才會打開鏡頭，讓用戶用當前播放的音樂拍攝影片。 YouTube用戶也可以從圖庫中導入影片。

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完成錄製後，還有其他部分可調整、編輯，包括調整音樂的具體哪部用於短片中，甚至直接從App內提供的目錄中另選擇一首。另可在影片中添加文字。

在完成編輯後，可以直接發布到頻道。也可先保存內容，之後再繼續編輯、上傳。

不過目前該新按鍵功能似乎僅印度的YouTube用户可以使用，另可能因為授權限制，並非在所有音樂影片下都能顯示。

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責任編輯：張寶燕