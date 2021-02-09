【快手股價】瑞銀：快手明年或恢復盈利 首予目標價430元

▲ 瑞銀料快手明年或恢復盈利 首予目標價430元

快手科技 （01024） 上市後表現理想，並將納入多項國際指數，帶動快手股價升一成，一度重上340水平。瑞銀首予快手目標價430元，評級為「買入」，意味潛在上升空間逾2成。該行認為快手平台僅處營收初期，變現水平落後於其他互聯網企業，增長前景可期，預料明年有望恢復錄得盈利。

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瑞銀發表研究報告指，按用戶花費時間計，快手是中國第三大線上流量生態系統，亦是全球第二多每日活躍用戶的短視頻APP，該行預期快手月活躍用戶2020至2023年的年複合增長率達11%。

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瑞銀又指，快手在廣告及電商業務的變現處早期階段，考慮到短片或是最有效的營利內容種類，受惠於廣告、電商及直播以外的其他收入來源推動，預計快手2020至2023年的收入年複合增長率達到41%。而且，快手正逐步改善電商生態系統，到2023年，該行預期直播佔總入的比例由2019年的80%，大幅減低至26%。

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瑞銀指，快手的廣告和電子商務收入將快速增長，毛利率或可由2020年的40.6%，提升至2023年的56.7%，同時，月活躍用戶平穩增長將降低營銷開支，預期公司可於2022年虧轉盈。

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編輯：袁諾曦