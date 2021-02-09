【限聚令放寬】林鄭：農曆年後逐步有序復業復課　消息：年初七寬堂食、美容院戲院重開

現有限聚令等社交距離措施於年初六（17日）才屆滿，消息指港府考慮放寬部分限聚措施。行政長官林鄭月出席行政會議前再次呼籲，市民在農曆新年假期減少外出及家庭聚會，若疫情不惡化，希望農曆新年後可以逐步回復正常生活，讓部分停業場所可以重新開業，而首要是讓學生上學。

據本報今日報道，港府連串防疫措施，年初六到期，包括食肆晚市禁堂食、關閉10多個處所等，據知，部分措施年初七起（下周四）有望逐步放寬，例如恢復晚市堂食，美容院和戲院等重開。

現時，10多個處所被勒令停業，包括美容院、健身中心、戲院、遊戲機中心、浴室、按摩院、卡拉OK、酒吧等。據了解，政府不會一刀切延長停業，會先讓風險較低的處所，包括美容院、戲院等先行重開，並可能要求美容院客人使用「安心出行」。

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圖看實行多時的社交距離措施

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林鄭月娥指出，業界同意會安裝「安心出行」，令即使有確診個案亦可以方便追蹤，會正面及積極考慮業界的意見，盡量爭取有關場所可以盡快重新開業。

近期每日新增的確診個案去到低雙位數水平，源頭未明個案持續在個位數。港大研究的即時有效繁殖率由高峰時超過3，降至約0.6水平。她又總結近期圍封檢測成效，近期採取25次的受限區域行動，在24000多人接受檢測中，暫時只找到4宗確診個案。

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編輯：麥德銘