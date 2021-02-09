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【聯想集團】加快回A股上市大行唱好未完 聯想集團後市值博？

股樓投資 10:12 2021/02/09

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聯想集團 （00992） 1月公佈發行CDR，返回A股科創板上市的計畫，一日股價急升近一成後，暫時股價維持高位橫行，聯想CFO黃偉明近期表示公司回A的計畫已獲股東通過，之後會積極安排上市工作，早前公佈期望於半年前完成，但如情況許可希望可以儘快爭取上市。黃偉明又指公司是出身中國的企業，但內地投資者現時只能以互聯互通方式購買股份，考慮中國在5G及科技的升級，市場空間龐大，有望釋放更多價值。

當然，回A股上市只是相對短期的因素，長遠還要看公司的盈利能力。公司上季收入按年增長22.3%至172億美元，稅前利潤達5.9億美元 ，按年增長51.6%。個人電腦業務保持強勢，維持全球龍頭地位外，個人電腦與智能設備業務（IDG）稅前利潤率6.6%更創下新高。另外，公司早前公佈轉型計畫，新業務保持強勁增長，例如上季軟體和服務按年增35.9%至14 億美元，在集團營收中佔比8.1%。

聯想CFO黃偉明指，疫情新常態下在家工作料成為趨勢，對後臺、雲服務及基建等有正面刺激作用，而公司透過服務帶動業務轉型亦開始見成效，服務業務盈利能力一般是設備的二到三倍，於上季收入增近四成，佔公司整體營業額約8%至9%。

公司公佈上季業績後，續有大行紛紛加入唱好，同時提高該股的目標價。當中里昂給予目標價達到16.3元，較現價有近半升幅，看法全城最牛。里昂指，聯想季度業績續創新高，收入達到170億美元，按年增22%，較該行及市場預期高，稅前盈利5.91億美元，按年增52%，超出預期的幅度更大。

其他大行給予聯想最新目標價：

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里昂認為，在供應短缺，毛利率將穩定，聯想的規模及全球製造供應鏈，都可以令聯想產品在供應及定價有較佳的議價能力，同時伺服器毛利率亦見改善，在服務為導向的轉型執行良好，可入帳收入及合同上升，令其增長前景可見度增加。里昂把公司2021財年至2023財年的每股盈利提高9%至20%不等，反映個人電腦需求持續及結構性毛利率改善，同時目標價由14元增至16.3元，重申「買入」評級。

另外，花旗亦加入提高目標價的行列，該行指聯想指引包括可持續收入增加、穩定毛利及增加服務為主的專案，有利長期盈利增長，同時亦指公司2021年財年第三季的業績優於預期，所有業務板塊的毛利均有改善。該行提高聯想目標價，由11.8元升至12.1元，維持買入評級。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 A股 科創板 每股盈利 聯想集團（00992） 互聯互通 花旗銀行 目標價 買入 里昂

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