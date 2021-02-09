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【獨家訪問】復星：只要預約好 私家診所接種疫苗沒問題

Hot Talk 10:07 2021/02/09

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復星醫藥全球研發中心總裁回愛民表示，疫苗在攝氏2至8度可存放5天，可以在私家診所接種。

復星/BioNTech「復必泰」疫苗需存放攝氏零下70度，不少市民擔心無法於私家診所接種。復星醫藥  （02196）  全球研發中心總裁回愛民接受《經濟日報》訪問時派定心丸，強調復必泰同樣可於私家診所接種，與一般流感疫苗相若，都是「大家預約好，排好隊，再來接種。」

疫苗接種的注意事項、副作用，可參考【下一頁】

圖解疫苗接種注意事項

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可在攝氏2至8度存放5天

回愛民稱，復必泰供港已準備就緒，現時已就供港疫苗的冷鏈物流倉儲及運輸做好安排，中央儲存倉庫及物流運作已設計好，復星也會安排跟醫護人員進行接種的嚴格培訓，所有負責接種的人員都會有完善的使用說明書。

「復必泰只是對長期儲存倉庫有嚴格溫度要求，但若只是短期儲存，可存放在攝氏2至8度的消毒藥物冰箱。」回愛民稱，私家診所一般都有藥物消毒冰箱，疫苗可存放於藥物消毒冰箱5天，故診所「只要與市民預約好就沒問題」，然後再根據預約情況從中央儲存倉庫提取疫苗，運送到接種診所，便不會耽誤接種流程。

圖解疫苗接種不同時期功效

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若有需要 可供港超過750萬劑

他指，合作夥伴BioNTech已積極研究，希望能爭取將疫苗的溫度要求降低，相信未來疫苗的儲存溫度會再作調整。

首批100萬劑復必泰疫苗即將到港，回愛民表示，復星去年8月簽訂向港澳地區供應1,000萬劑新冠疫苗的合作意向，當中大部分疫苗供港，供澳只佔約數十萬劑，因此雖然港府去年底稱只採購最多750萬劑新冠疫苗，只要港府有需要，「數目超過750萬劑是沒有問題」，可滿足本港需求。而根據協議，所有供港疫苗都是從德國進口。

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港股 復星醫藥（02196） 診所 疫苗

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