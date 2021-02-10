【國產疫苗】康希諾生物飈逾14%後停牌、獲墨西哥緊急使用　新冠疫苗總體保護率為65.7%　

▲ 康希諾保護率水平在國內其他候選疫苗中屬於中間位置。

康希諾生物 （06185） 周三午後中途停牌以待刊發有關內幕消息的公告。康希諾生物停牌前升14.5%，報410元，盤中創新高見412.8元，成交額11.5億元。康希諾生物A股（滬：688185）則漲停，全日大升兩成報540元人民幣。康希諾生物新冠病毒疫苗第三期臨床試測中期報告顯示，疫苗的總體保護率為65.7%。

康希諾生物於收市後公布，由其研發的新冠疫苗「克威莎™」，在2月9日獲得墨西哥聯邦衛生風險防護委員會的緊急使用授權，用於18歲及以上成人。

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康希諾周一發表聲明表示，基於對包括4萬多名參與者在內的多國試驗結果的分析，康希諾疫苗被證明可有效防範有癥狀的新冠病例，對預防重症病例的有效率為90.98%，對有症狀病例的有效率為65.7%。

康希諾保護率水平在國內其他候選疫苗中屬於中間位置，國藥集團的新冠疫苗被證明有效率為78%，而科興生物研發的疫苗在一項涉及高風險醫務人員的試驗中有效率為50.38%。

西方競爭對手方面，輝瑞和Moderna Inc.疫苗的保護率約為95%。俄羅斯Sputnik V疫苗有效率為91.6%。阿斯利康公司疫苗兩種不同給藥方案的平均有效率為70%。根據世界領先的藥品監管機構和世界衛生組織的要求，疫苗必須具有至少50%的保護率才能被視為有效。

康希諾疫苗是由中國軍事科學院研究員陳薇的團隊，與康希諾生物公司研發，使用腺病毒載體技術，只需接種一劑，不過公司亦有進行接種兩劑疫苗的試驗。

康希諾已同意向墨西哥供應3500萬劑疫苗，馬來西亞正在洽購350萬劑。巴基斯坦將獲得2000萬劑，該國也是康希諾幾個最大臨床試驗點之一 。康希諾表示，巴基斯坦實驗顯示其疫苗對有癥狀病例的有效率為74.8%。

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編輯：吳敏芳

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