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【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項

Hot Talk 15:14 2021/02/18

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復星醫藥接受《經濟日報》專訪表示，旗下mRNA疫苗暫僅適合16歲以上人群接種，不建議孕婦、小孩接種。

港府於年初七（18日）正式公布首批復星/BioNTech新冠疫苗「復必泰」將於月底運抵香港，而由中國科興生物製造的100萬劑疫苗會於周五（19日）先抵港。復星醫藥  （02196）  全球研發中心總裁、首席醫學官回愛民上周接受《經濟日報》獨家訪問，詳解復必泰效用及接種前後事項，指復必泰暫僅適合16歲以上人群接種，副作用與一般流感疫苗相若，惟「疫苗要用，口罩還是要戴。」

圖解疫苗接種注意事項

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港府1月批准復星/BioNTech「復必泰」在港作緊急使用，首批100萬劑料2月底由德國抵港。復必泰疫苗暫僅適用16歲以上人群，不適合小孩接種。回愛民解釋，全球3期臨床試驗的受試者中，12至16歲受試者數量很少，現時尚未有足夠研究數據，研發團隊後續會針對兒童、孕婦進行試驗，但數據出來前，不建議該類人士接種。「若孕婦想接種，要非常審慎地考慮。」

前後需打兩針  最佳保護力95%

談及疫苗功效，回愛民指，接種人士須分別於第1天及第21天各接種一針，打完第一針12天後對病毒感染的保護作用就非常明顯，達成初步免疫，兩針間隔期間疫苗有效率為52%，「已高於某些打完兩針才達約5成的疫苗。」而復必泰保護的最佳狀態則為打完第二針7天後（即接種第一針後一個月），有效率可達95%。

只要預約好，私家診所也可接種，請按【下一頁】

因3期試驗受試者接種時間尚短，仍未有嚴格數據顯示疫苗效力持續時長，回愛民預計，「mRNA疫苗應起碼有半年以上的保護性，當然若能達到一年或更長就更好，嚴格數據仍需要時間。」他續指，即使疫苗有效率達95%，接種後仍有機會感染，口罩依然要戴。

圖解疫苗接種不同時期功效

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他稱，市民接種前不需空肚或限制運動，接種疫苗後若沒有不良反應，也不用限制運動，惟基於不少人會在注射疫苗後感到疲倦，建議接種後一至兩天內不要進行激烈運動。

建議接種後觀察30分鐘 預防罕見副作用

新冠疫苗相繼獲批上市，副作用也為大眾關注焦點。回愛民指，mRNA疫苗副作用事實上與流感疫苗區別不大，約60%至70%受試者會出現局部疼痛，其他不良反應包括全身疲乏、頭痛、發燒、噁心等，但絕大多數反應輕微，並僅會持續一至兩天。他亦建議，接種後應在接種點觀察30分鐘，預防出現嚴重過敏等罕見不良反應，「有過敏症者宜提前預備好過敏藥。」

回愛民稱，疫苗不可能沒有副作用，「但要在可接受範圍內」，復星將設立藥物警戒團隊，分析每個案不良反應，分析結果、評估的相關風險會上報港府，若出現嚴重不良反應，如引起大量人過敏，會果斷採取措施。「若發現有安全隱患、不適合大量人群接種，（我們）會毫不猶豫，馬上停止。」

（訪問全文已於2月9日刊登，港府於2月18日正式公布運抵詳情－詳細訪問請參考經濟日報文章

康希諾疫苗總體保護率為65.7%，請按【下一頁】

 

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編輯：陳健婷

港股 新冠肺炎疫情 復星醫藥（02196） 副作用

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