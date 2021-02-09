【港股市況】恒生指數高開123點後回順　快手科技升逾9%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股創新高，道指升237點。港股今早承接高開，恒生指數高開123點，開報29442點。騰訊 （00700） 升逾1%；快手 （01024） 升近2%；康希諾生物 （06185） 升逾4%。

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焦點新聞：

【新股IPO】私募基金凱雷：未來上市宗數有所減少 惟投資者對新股需求沒減

即市走勢：

【10：18】比特幣創新高 區塊鏈概念股急升 火幣科技、歐科雲鏈升近3成

【10：15】康希諾生物 （06185） 倒跌逾7%，低見333.4元。

【10：01】恒指升70點，報29389點。

【09：57】快手科技 （01024） 升逾9%，高見332元。

【09：55】吉利 （00175） 升逾3%；比亞迪 （01211） 升逾1%；長汽 （02333） 升近0.2%；恒大汽車 （00708） 升逾1%。

【09：54】康希諾疫苗總體保護率為65.7% 曾破頂高見388元

【09：50】港交所 （00388） 逆市跌近0.8%，低見513.5元。

【09：43】港股早段升幅收窄至14點，報29333點。

【09：43】快手科技 （01024） 升逾6%，高見325.8元。

【09：39】快手科技 （01024） 早段升幅擴大逾4%，高見318元。恒指公司昨收市後宣布，快手符合「快速納入規則要求」，將於2月22日（星期一）收市後把快手納入恒生綜合指數、國指、恒生科指等多項指數。

【快手股價】快手2月23日起納入國指、科指 北水需等6個月（第四版）

【09：35】恒騰 （00136） 回吐13%，低見7.3元。

【09：34】丘鈦科技 （01478） 升逾2%。丘鈦1月攝像頭模組銷售數量為3642萬件，按月跌2.1%，按年則升28.2%。

丘鈦科技1月攝像頭模組銷量按年升28% 指紋識別模組銷量按年升逾6成

【09：30】舜宇光學高開2% 1月手機鏡頭出貨量按年升逾3成

【09：26】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市跌0.2%；騰訊 （00700） 升1.2%；美團 （03690） 升0.1%；小米 （01810） 升近0.4%。

【09：23】Bitcoin比特幣今早曾升近47000美元水平，區塊鏈概念股造好，火幣科技 （01611） 升近15%；雄岸科技 （01647） 升13%；栢能集團 （01263） 升逾14%。

【09：20】恒生指數高開123點，開報29442點。騰訊 （00700） 升逾1%；快手 （01024） 升近2%；康希諾生物 （06185） 升逾4%。

【09：14】即月期指開報29338點，升168點或近0.6%。

【09：04】人行開展500億元人民幣逆回購操作，因800億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠300億元人民幣。

【08：54】恒指黑期升約36點，報29332點。道指期貨升17點，報31285點。

【08：50】光啟科學 （00439） 公布，已於1月20日至2月8日期間，透過一系列交易於公開市場出售合共1524.6萬股光啟技術股份，總代價3.86億元人民幣（4.44億港元）。

光啟科學減持光啟技術 套現4.4億元

【08：35】保利協鑫 （03800） 及協鑫新能源 （00451） 公布，截至固定費用截止期限，佔現有票據未償還本金總額91.85%的現有票據持有人已有效提交其各自簽立的經修訂及重列重組支持協議加入契約。

協鑫新能源獲近92%票據持有人支持重組協議

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報41.6元，升0.25元或0.6%。騰訊 （00700） ADR折合報737.25元，升0.75元或0.1%。

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【07：30】美股創新高，資金續炒作美國總統拜登刺激方案進展順利，市場憧憬經濟復甦，道指收報31385點，升237點或近0.8%；標指升28點或0.7%，收報3915點；納指升131點或近1%，收報13987點。

港股ADR收報29337點，升17點或近0.1%。恒指夜期收報29216點，升46點，低水103點。

道指升237點港股ADR升17點 比特幣升穿46500美元

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責任編輯︰梁浩碩