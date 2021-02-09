【港股市況】恒指黑期升約36點　道指期貨升17點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股創新高，道指升237點。港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開約17點，恒指料開報29337點。滙豐 （00005） ADR折合報41.6元，升0.25元或0.6%。騰訊 （00700） ADR折合報737.25元，升0.75元或0.1%。

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即市走勢：

【09：14】即月期指開報29338點，升168點或近0.6%。

【09：04】人行開展500億元人民幣逆回購操作，因800億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠300億元人民幣。

【08：54】恒指黑期升約36點，報29332點。道指期貨升17點，報31285點。

【08：50】光啟科學 （00439） 公布，已於1月20日至2月8日期間，透過一系列交易於公開市場出售合共1524.6萬股光啟技術股份，總代價3.86億元人民幣（4.44億港元）。

光啟科學減持光啟技術 套現4.4億元

【08：35】保利協鑫 （03800） 及協鑫新能源 （00451） 公布，截至固定費用截止期限，佔現有票據未償還本金總額91.85%的現有票據持有人已有效提交其各自簽立的經修訂及重列重組支持協議加入契約。

協鑫新能源獲近92%票據持有人支持重組協議

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報41.6元，升0.25元或0.6%。騰訊 （00700） ADR折合報737.25元，升0.75元或0.1%。

更多ADR收市：

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【07：30】美股創新高，資金續炒作美國總統拜登刺激方案進展順利，市場憧憬經濟復甦，道指收報31385點，升237點或近0.8%；標指升28點或0.7%，收報3915點；納指升131點或近1%，收報13987點。

港股ADR收報29337點，升17點或近0.1%。恒指夜期收報29216點，升46點，低水103點。

道指升237點港股ADR升17點 比特幣升穿46500美元

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責任編輯︰梁浩碩