【恒指夜期】快手科技升15%創新高　恒指夜期早段再彈（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

北水歲晚前休戰，港股通閂閘，港股一度下挫，惟其後回復升勢，恒生指數最終收報29476點，升156點，成交1499億元。快手 （01024） 獲納入恒生綜合指數，資金憧憬半年後可納入港股通名單，快手升15%創新高。短期留意外圍股市表現，若氣氛良好，港股表現料續強韌。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

焦點新聞：

【限聚令放寬】林鄭：農曆年後逐步有序復業復課 消息：年初七寬堂食、美容院戲院重開

【新股IPO】私募基金凱雷：未來上市宗數有所減少 惟投資者對新股需求沒減

即市走勢：

【17：47】恒指夜期報29428點，升25點，低水48點。

【16：10】恒生指數收報29476點，升156點，成交1499億元。快手 （01024） 升15%創新高；保利協鑫 （03800） 升逾17%；阿里巴巴 （09988） 逆市偏軟跌近0.4%。

【16：04】中國1月新增貸款3.58萬億元人民幣，預估為3.5萬億元人民幣。社會融資規模增量為5.17萬億元人民幣，預估為4.6萬億元人民幣，M2按年增長9.4%，預估為10.1%。

【16：00】恒生指數U盤前升165點，報29485點。

【15：29】保利協鑫 （03800） 尾市升逾17%，破頂高見3.75元。

【15：26】港股尾市升約80點，報29400點。

【15：03】內地股市造好，上證升2%；深證升近2.4%；創業板指升1.7%。

【14：42】阿里巴巴 （09988） 跌0.9%；小米 （01810） 跌近0.2%；騰訊 （00700） 升0.6%；美團 （03690） 升0.1%。

【14：36】大市升幅收窄至80點，報29400點。

【14：28】康希諾生物 （06185） 跌幅收窄至0.6%，報362.8元。

【14：13】港交所 （00388） 逆市偏軟，跌近0.5%。據報摩根大通亞太區主席兼行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin）將獲委任為港交所下任行政總裁。

【港交所股價】港交所行政總裁據報由摩通歐冠昇接任

【14：07】保利協鑫 （03800） 升逾7%，高見3.42元。

【13：45】港股升幅收窄至約百點，恒生指數報29421點。

【13：30】五菱汽車 （00305） 升逾23%，高見2.34元。

【13：22】華虹半導體 （01347） 績後升幅擴大至近12%，高見51.5元。

【13：20】港股午後升幅擴大至近200點，報29516點。

【13：18】騰訊 （00700） 午後續升逾1%，報745.5元。報道指博泰車聯網、上汽通用五菱近期向國家市場監管總局反壟斷局提交舉報書，舉報騰訊壟斷行為。

【反壟斷】「國產神車」上汽通用五菱舉報騰訊壟斷行為 抖音母企早前立案起訴騰訊

【13：12】小米 （01810） 升1%，高見27.7元。

【小米股價】紅米年度旗艦Redmi K40將於2月25日發佈 傳最高搭載1.08億像素鏡頭

【13：07】吉利 （00175） 午後升半成，高見29.7元。

【13：00】港股午後初段升近150點，恒生指數升147點，報29467點。

石SIR今日推介友邦

【12：35】華虹半導體上季純利按年增67% 績前升逾7%

【12：00】恒生指數半日升113點，報29432點，成交803億元。快手升逾13%曾創新高；吉利升逾4%；康希諾生物倒跌逾4%。

【11：47】微盟 （02013） 升幅擴大至近一成，高見26.2元。

【11：38】港股中午收市前升143點，報29462點。

【11：30】內地股市半日向上，上證升1.2%；深證升近1.9%；創業板指升近1.6%。

【11：23】諾輝健康6606招股火熱 擬上限定價 孖展暫錄2046億超購逾1000倍、國際配售提早截飛

【11：18】快手 （01024） 升一成半，高見350元創上市新高。

【11：03】港股最新回升10點，報29330點。

【11：00】快手 （01024） 升逾13%，高見344元。

【快手股價】瑞銀：快手明年或恢復盈利 首予目標價430元

【10：56】美團 （03690） 最新轉跌0.1%，報403.6元。

【10：40】港股最新升約13點，報29332點。

【10：28】吉利汽車 （00175） 升逾3%，高見29.65元。吉利上月總銷量達15.6萬輛，按年增長40%，按月增加1%，相當於吉利汽車全年汽車銷量目標153萬輛的10%。

【吉利股價】吉利1月銷量按年增4成 新能源汽車銷量下跌

【10：22】微盟 （02013） 升逾7%，高見25.8元。

【10：18】比特幣創新高 區塊鏈概念股急升 火幣科技、歐科雲鏈升近3成

【10：15】康希諾生物 （06185） 倒跌逾7%，低見333.4元。

【10：01】恒指升70點，報29389點。

【09：57】快手科技 （01024） 升逾9%，高見332元。

【09：55】吉利 （00175） 升逾3%；比亞迪 （01211） 升逾1%；長汽 （02333） 升近0.2%；恒大汽車 （00708） 升逾1%。

【09：54】康希諾疫苗總體保護率為65.7% 曾破頂高見388元

【09：50】港交所 （00388） 逆市跌近0.8%，低見513.5元。

【09：43】港股早段升幅收窄至14點，報29333點。

【09：43】快手科技 （01024） 升逾6%，高見325.8元。

【09：39】快手科技 （01024） 早段升幅擴大逾4%，高見318元。恒指公司昨收市後宣布，快手符合「快速納入規則要求」，將於2月22日（星期一）收市後把快手納入恒生綜合指數、國指、恒生科指等多項指數。

【快手股價】快手2月23日起納入國指、科指 北水需等6個月（第四版）

【09：35】恒騰 （00136） 回吐13%，低見7.3元。

【09：34】丘鈦科技 （01478） 升逾2%。丘鈦1月攝像頭模組銷售數量為3642萬件，按月跌2.1%，按年則升28.2%。

丘鈦科技1月攝像頭模組銷量按年升28% 指紋識別模組銷量按年升逾6成

【09：30】舜宇光學高開2% 1月手機鏡頭出貨量按年升逾3成

【09：26】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市跌0.2%；騰訊 （00700） 升1.2%；美團 （03690） 升0.1%；小米 （01810） 升近0.4%。

【09：23】Bitcoin比特幣今早曾升近47000美元水平，區塊鏈概念股造好，火幣科技 （01611） 升近15%；雄岸科技 （01647） 升13%；栢能集團 （01263） 升逾14%。

【09：20】恒生指數高開123點，開報29442點。騰訊 （00700） 升逾1%；快手 （01024） 升近2%；康希諾生物 （06185） 升逾4%。

【09：14】即月期指開報29338點，升168點或近0.6%。

【09：04】人行開展500億元人民幣逆回購操作，因800億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠300億元人民幣。

【08：54】恒指黑期升約36點，報29332點。道指期貨升17點，報31285點。

【08：50】光啟科學 （00439） 公布，已於1月20日至2月8日期間，透過一系列交易於公開市場出售合共1524.6萬股光啟技術股份，總代價3.86億元人民幣（4.44億港元）。

光啟科學減持光啟技術 套現4.4億元

【08：35】保利協鑫 （03800） 及協鑫新能源 （00451） 公布，截至固定費用截止期限，佔現有票據未償還本金總額91.85%的現有票據持有人已有效提交其各自簽立的經修訂及重列重組支持協議加入契約。

協鑫新能源獲近92%票據持有人支持重組協議

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報41.6元，升0.25元或0.6%。騰訊 （00700） ADR折合報737.25元，升0.75元或0.1%。

更多ADR收市：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【07：30】美股創新高，資金續炒作美國總統拜登刺激方案進展順利，市場憧憬經濟復甦，道指收報31385點，升237點或近0.8%；標指升28點或0.7%，收報3915點；納指升131點或近1%，收報13987點。

港股ADR收報29337點，升17點或近0.1%。恒指夜期收報29216點，升46點，低水103點。

道指升237點港股ADR升17點 比特幣升穿46500美元

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】

責任編輯︰梁浩碩