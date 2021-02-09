協鑫新能源獲近92%票據持有人支持重組協議　股價升2%

▲ 協鑫新能源獲近92%票據持有人支持重組協議

保利協鑫 （03800） 及協鑫新能源 （00451） 公布，截至固定費用截止期限，佔現有票據未償還本金總額91.85%的現有票據持有人已有效提交其各自簽立的經修訂及重列重組支持協議加入契約。

保利協鑫升近1.9%，開報3.24元；協鑫新能源升2%，開報0.51元。

儘管固定費用截止期限已屆滿，公司仍鼓勵餘下未償還現有票據的持有人加入經修訂及重列重組支持協議，並將繼續開放加入直至緊接記錄時間前為止。然而為免存疑，該等持有人並不符合資格根據經修訂及重列重組支持協議收取固定費用。

公司預期將在可行情況下盡快按照經修訂及重列重組支持協議所載的條款開始實施百慕達計劃下的重組程序（包括但不限於編制及傳閱計劃文件以及向百慕達法院提交有關展開百慕達計劃的尋求指令傳訊令狀及呈請）。

保利協鑫及協鑫新能源早前聯合公布，協鑫新能源無法償還1月30日到期的5億美元票據，其後保利協鑫和協鑫新能源共同發表公告，表示向現有票據的合資格持有人提供機會，將其現有票據交換為到期期限獲延長的新票據。

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責任編輯︰梁浩碩