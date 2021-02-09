【Bitcoin】比特幣升抵48000美元創新高　分析料年底見10萬美元

▲ 【Bitcoin】比特幣升穿47000美元創新高 分析料年底見10萬美元

比特幣Bitcoin升勢持續，升抵48000美元水平，再創歷史新高。根據coindesk平台，截至下午3時4分，比特幣報48032美元，24小時內升逾兩成，比特幣市值達8945.4億美元。

Tesla特斯拉（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）日前在Twitter發功唱好比特幣後，Tesla周一（8日）披露，購入等值15億美元的比特幣，同時宣布Tesla將會接受比特幣為支付方式之一。

Tesla斥15億美元買比特幣，詳情請看【下一頁】

加密貨幣投資公司Galaxy Digital創始人Michael Novogratz認為馬斯克是天才，表示比特幣、特斯拉、太陽能股及ESG投資相連的地方是千禧一代及Z世代，指青年人正購買未來，而他們將加密貨幣作為其貨幣。

Michael Novogratz認為，比特幣到今年底將升一倍以上，達到10萬美元，指隨著更多公司允許客戶使用比特幣的刺激，比特幣的價格會更高。

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責任編輯︰梁浩碩