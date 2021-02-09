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道指升237點港股ADR升17點　比特幣升穿46500美元

股市 07:29 2021/02/09

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道指升237點港股ADR升17點　比特幣升穿46500美元

道指升237點
美股創新高，資金續炒作美國總統拜登刺激方案進展順利，市場憧憬經濟復甦，道指收報31385點，升237點或近0.8%；標指升28點或0.7%，收報3915點；納指升131點或近1%，收報13987點。

港股ADR升17點
港股ADR收報29337點，升17點或近0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報41.6元，升0.25元或0.6%。騰訊 （00700） ADR折合報737.25元，升0.75元或0.1%。恒指夜期收報29216點，升46點，低水103點。

國際油價升2%
油價升逾2%，主要受惠刺激方案預期及主要產油國減產，紐約期油收報57.97美元，升1.12美元或2%。布蘭特期油收報60.56美元，升1.22美元或2.1%。

比特幣升穿46500美元
美元偏軟，美滙指數報90.96，跌近0.1%。歐元兌美元報1.205；美元兌日圓報105.21。比特幣升穿46500美元創歷史新高，一日內升幅18%。

美國10年期債息報1.17厘。

紐約期金升近1.2%
市場預期刺激方案或帶動通脹升溫，紐約期金收報1834.2美元，升21.2美元或近1.2%，現貨金於1831美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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