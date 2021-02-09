【美股收市】憧憬復甦 美股3大指數齊新高 布油升穿60關 比特幣破頂

資金續炒作美國新任總統拜登（Joe Biden）的1.9萬億美元刺激方案進展順利，市場憧憬經濟復甦，美股3大指數齊創新高 ; 原油亦受追捧。布蘭特期油周一突破60美元心理關口，為疫情爆發以來最高水平。

道指收市報31385點，漲237點或0.76%；標指抽高28點或0.74%，收報3915點；納指升131點或0.95%，收報13987點。

美國參議院上周通過規模達1.9萬億元的財政刺激方案後，美國財長耶倫（Janet Yellen）指，若國會成功通過上述財政刺激方案，美國明年有望達致充分就業。民主黨眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)預計，方案最終可能於3月中旬通過立法。

路透報道，國會擬加碼向運輸業界合共提供逾500億美元薪酬援助，以助業界挽留數以萬計職位。

Tesla特斯拉（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）日前在Twitter唱好加密貨幣比特幣（Bitcoin）後，Tesla周一披露，購入等值15億美元的比特幣，同時宣布Tesla將會接受比特幣為支付方式之一，成為首間接受比特幣交易的主要汽車生產商。比特幣(Bitcoin)價格再創歷史高位，高見44801美元；Tesla股價亦漲超過1.3%。

通脹預期升溫，30年期美債孳息突破2厘，之後倒跌至1.963厘。黃金作為通脹對沖的需求增加，紐約4月黃金期貨收漲1.2%，報1834.20美元。

倫敦布蘭特期油收市升1.22美元或2.1%，報60.56美元，是去年1月以來首度重越60美元關。紐約3月原油期貨收漲1.12美元，漲1.97%，報57.97美元。

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責任編輯：柯志宏