  • 18°C
香港時間 : 2021209日 (二) 06:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股收市】憧憬復甦 美股3大指數齊新高 布油升穿60關 比特幣破頂

股市 05:10 2021/02/09

分享：

資金續炒作美國新任總統拜登（Joe Biden）的1.9萬億美元刺激方案進展順利，市場憧憬經濟復甦，美股3大指數齊創新高 ; 原油亦受追捧。布蘭特期油周一突破60美元心理關口，為疫情爆發以來最高水平。

道指收市報31385點，漲237點或0.76%；標指抽高28點或0.74%，收報3915點；納指升131點或0.95%，收報13987點。

美國參議院上周通過規模達1.9萬億元的財政刺激方案後，美國財長耶倫（Janet Yellen）指，若國會成功通過上述財政刺激方案，美國明年有望達致充分就業。民主黨眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)預計，方案最終可能於3月中旬通過立法。

路透報道，國會擬加碼向運輸業界合共提供逾500億美元薪酬援助，以助業界挽留數以萬計職位。

Tesla特斯拉（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）日前在Twitter唱好加密貨幣比特幣（Bitcoin）後，Tesla周一披露，購入等值15億美元的比特幣，同時宣布Tesla將會接受比特幣為支付方式之一，成為首間接受比特幣交易的主要汽車生產商。比特幣(Bitcoin)價格再創歷史高位，高見44801美元；Tesla股價亦漲超過1.3%。

通脹預期升溫，30年期美債孳息突破2厘，之後倒跌至1.963厘。黃金作為通脹對沖的需求增加，紐約4月黃金期貨收漲1.2%，報1834.20美元。

倫敦布蘭特期油收市升1.22美元或2.1%，報60.56美元，是去年1月以來首度重越60美元關。紐約3月原油期貨收漲1.12美元，漲1.97%，報57.97美元。

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

責任編輯：柯志宏

耶倫 拜登 佩洛西 馬斯克 運輸 黃金期貨 布蘭特期油 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數

上一篇文章

【美股市況】炒作經濟復甦　道指標指納指齊創新高　AMD及Nvidia齊升（不斷更新）

下一篇文章

投行Wedbush：蘋果或在上半年宣布Apple Car合作廠商
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】多家銀行豁免認購諾輝健康6606新股手續費　孖展息低至0.88厘
【新股IPO】多家銀行豁免認購諾輝健康6606新股手續費　孖展息低至0.88厘
【快手科技IPO】快手宿華12歲自學程式　曾做Google百度　創業失敗　未夠40歲身家1453億
【快手科技IPO】快手宿華12歲自學程式　曾做Google百度　創業失敗　未夠40歲身家1453億
【新股IPO】諾輝健康6606比快手更難抽　抽幾多手諾輝健康先穩獲一手？
【新股IPO】諾輝健康6606比快手更難抽　抽幾多手諾輝健康先穩獲一手？
【新股IPO】諾輝健康6606招股火熱　孖展暫錄1893億超購926倍、國際配售提早截飛
【新股IPO】諾輝健康6606招股火熱　孖展暫錄1893億超購926倍、國際配售提早截飛
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.6%　恒指夜期收市升46點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.6%　恒指夜期收市升46點（不斷更新）
【快手股價】快手穿300關後收市倒升1%　悉數行使超額配股權額外淨籌57億元
【快手股價】快手穿300關後收市倒升1%　悉數行使超額配股權額外淨籌57億元