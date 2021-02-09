投行Wedbush：蘋果或在上半年宣布Apple Car合作廠商

▲ Wedbush分析師認為，蘋果公司進入電動汽車市場，在當前是「何時而非是否」的問題。（法新社資料圖片）

投行Wedbush預計，蘋果(美：AAPL)公司將在今年上半年宣布與電動汽車廠商合作推出Apple Car，大眾汽車和現代汽車是其首選的兩家公司。

在給投資者的信函中，Wedbush分析師Daniel Ives表示，蘋果公司進入電動汽車市場，在當前是「何時而非是否」的問題。

他認為蘋果公司在未來3到6個月內，有85%以上的機率宣布建立電動車合作關係。

他補充說，目前是蘋果公司進入電動汽車行業的絶佳時機，此前美國總統拜登宣布啟動「綠色新政」，通用汽車(美：GM)和福特均開始積極推動各自的電動汽車計劃。

Ives指出，特斯拉(美：TSLA)仍是電動汽車行業的重量級領導者，但他表示，整個市場正在進入上升趨勢。

盡管蘋果公司與現代汽車的談判似乎已經結束，但Ives表示，現代汽車的E-GMP平台可以通過分發、模組化和機器人裝配設計，非常適合蘋果公司。

Ives稱，另一個候選車企可能是大眾汽車，因其MEB電動汽車平台可輕鬆整合新的自動駕駛汽車模型。

Ives總結稱，蘋果公司與合適的合作夥伴（現代汽車和大眾汽車為其首選）將成為電動汽車行業的主要力量。若蘋果公司能夠在2024年推出Apple Car，那麼它可能會撼動特斯拉、通用、福特等公司的市場份額。

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編輯：李勝君