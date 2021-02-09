【Bitcoin瘋炒】RBC：Apple Wallet或發展加密幣交易所　或釋放數十億美元業務價值

▲ 加拿大皇家銀行表示，蘋果公司可能是下一個投資比特幣的知名企業。

Tesla（美：TSLA）周一披露進行15億美元的比特幣投資，並將開始接受比特幣作為支付方式。加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Market）周一表示，蘋果公司（美：AAPL）可能是下一個投資比特幣的知名企業， 且應該將Apple Wallet發展成為一個加密貨幣交易所。

Tesla斥15億美元買比特幣、即市升穿4.4萬美元【下一頁】

受Tesla消息刺激，比特幣應聲大漲創下紀錄新高，站上4.4萬美元關口，日內漲幅超過13%。

加拿大皇家銀行分析師指出，若蘋果開放其電子錢包Apple Wallet進行虛擬貨幣交易，可以釋放數十億美元業務的價值。該行指出， 數碼支付公司Square （美：SQ）來自比特幣交易的季度收入高達16億美元，而該公司的活躍用戶約3000萬。考慮到蘋果用戶達15億，如果蘋果開放Apple Wallet進行虛擬貨幣交易，有關方面每年收入可能高達400億美元。該行將蘋果目標價從154美元上調至171美元，蘋果周一收市報136.91美元，即潛在升幅達兩成。

比特幣升穿47000美元創新高 分析料年底見10萬美元【下一頁】

加密貨幣擁躉們常常吹捧稱，在充滿經濟刺激、央行大舉印鈔之際，加密貨幣可用於對通脹進行對冲並儲值。

安聯首席經濟顧問埃里安（Mohamed El-Erian）周一表示，Tesla投資比特幣對投資者來說，是一項改變遊戲規則的舉動。

埃里安又謂這是個好消息，馬斯克對比特幣的更深入涉足，有助於該加密貨幣作為真實貨幣地位的合法化，並為投資者帶來真正的提振。

加密貨幣研究和數據公司Messari市場情報副總裁Eric Turner表示：「我認為，既然Tesla已經邁出第一步，我們將看到更多公司尋求配置比特幣。」

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編輯：李勝君

