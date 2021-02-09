【Bitcoin瘋炒】RBC：蘋果或成下個投資比特幣名企

▲ 加拿大皇家銀行表示，蘋果公司可能是下一個投資比特幣的知名企業。（法新社資料圖片）

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Market）周一表示，蘋果公司(美：AAPL)可能是下一個投資比特幣的知名企業, 且應該將Apple Wallet發展成為一個加密貨幣交易所

特斯拉(美：TSLA)周一披露進行15億美元的比特幣投資，並將開始接受比特幣作為支付方式。比特幣應聲大漲創下紀錄新高，站上4.4萬美元關口，日內漲幅超過13%。

加密貨幣擁躉們常常吹捧稱，在充滿經濟刺激、央行大舉印鈔之際，加密貨幣可用於對通脹進行對冲並儲值。

安聯首席經濟顧問埃里安（Mohamed El-Erian）周一表示，特斯拉投資比特幣對投資者來說，是一項改變遊戲規則的舉動。

埃里安又謂這是個好消息，馬斯克對比特幣的更深入涉足，有助於該加密貨幣作為真實貨幣地位的合法化，並為投資者帶來真正的提振。

加密貨幣研究和數據公司Messari市場情報副總裁Eric Turner表示：「我認為，既然特斯拉已經邁出第一步，我們將看到更多公司尋求配置比特幣。」

加拿大皇家銀行分析師此前給予蘋果公司股價「跑贏大市」評級，目標價從154美元上調至171美元。分析師稱154美元為「華爾街高點」。

蘋果周一股價在136美元水徘徊。美股午市暫跌0.45%，報136.15美元。

分析師稱，看好蘋果公司在汽車產品方面的長期機遇，但在短期內，他認為其錢包計劃是顯然是數十億美元的機遇，在有限的研發規模下，年營收有望超過400億美元。

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編輯：李勝君

