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金管局延長銀行業人才起動計劃　擴至非本地大學畢業生、提供450個職位

股市 23:12 2021/02/08

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金管局延長銀行業人才起動計劃　擴至非本地大學畢業生、提供450個職位

金管局宣布延長「銀行業人才起動計劃」，並將會擴大計劃規模及參與資格，覆蓋今年從本地及香港以外的應屆大學畢業生，由今年9月起提供為期6個月的工作機會及專業培訓。計劃將於今年5月1日起接受申請。

新一輪的2020年計劃，參加資格由本地大學畢業生擴大至包括非本地大學的畢業生，銀行、儲值支付工具營運商及金管局提供合共450個職位，包括零售及商業銀行的前線營運以至後勤工作。

與2020年計劃一樣，金管局將向參與機構資助最多達計劃參與者月薪（1.2萬元）的一半，及有關畢業生參加相關專業培訓課程的費用（每人不多於5,000元）。

金管局總裁余偉文表示，勞工市場在疫情持續下仍然充滿挑戰，延長計劃將為年輕人提供寶貴機會，累積更多工作經驗及金融知識，更好裝備自己，為日後經濟復甦時在銀行業拓展事業打好根基。他續指，這亦有助銀行業擴大年輕人才儲備，進一步提升香港作為國際金融中心的競爭力。

現行計劃下，參與機構可按業務需要，延長聘用已受聘的畢業生，為期不多於6個月（以2021年8月31日為限）。獲參與機構延長僱用期的相關畢業生，金管局會繼續資助其在延長受僱期內作為計劃參與者的月薪的一半。

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編輯：趙穎妍

畢業 疫情 大學 經濟 余偉文 香港金融管理局 金融 銀行 零售 香港

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