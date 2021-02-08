【紓困方案】美國準備再向民眾派錢 耶倫指紓困方案首解決就業問題

美國財長耶倫（Janet Yellen）周日表示，美國經濟目前仍處於水深火熱當中，已有數百萬個工作職位流失，目前迫切需要解決經濟衰退、失業及中小企倒閉的問題，她又引述國會預算辦公室的數據，指如沒有額外刺激方案，失業率將維持高企。

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美國疫情後已兩次向民眾發放現金，新方案預計亦會向民眾發放派發1400美元的支票，但政府傾向今年向有需要的民眾發布支票，耶倫認為中產家庭已陷入困境，故年收入不足6萬元的民眾應有資格得到支票，惟具體的發放門檻仍待確定。

對於有共和黨議員質疑是次刺激方案金額過大，並擔心會引致通賬問題，曾任聯儲局主席的耶倫承認要考慮通脹風險，但稱自己已研究通脹多年，如出現惡性通脹，她將會在工具應對之。

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