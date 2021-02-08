  • 19°C
香港時間 : 2021208日 (一) 23:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【紓困方案】美國準備再向民眾派錢 耶倫指紓困方案首解決就業問題

環球政經 22:43 2021/02/08

分享：

美國財長耶倫（Janet Yellen）周日表示，美國經濟目前仍處於水深火熱當中，已有數百萬個工作職位流失，目前迫切需要解決經濟衰退、失業及中小企倒閉的問題，她又引述國會預算辦公室的數據，指如沒有額外刺激方案，失業率將維持高企。

【美股分析】投資美股唔使諗？　連登契媽旗下ARKK上周累升8.75%跑贏大市

美國疫情後已兩次向民眾發放現金，新方案預計亦會向民眾發放派發1400美元的支票，但政府傾向今年向有需要的民眾發布支票，耶倫認為中產家庭已陷入困境，故年收入不足6萬元的民眾應有資格得到支票，惟具體的發放門檻仍待確定。

對於有共和黨議員質疑是次刺激方案金額過大，並擔心會引致通賬問題，曾任聯儲局主席的耶倫承認要考慮通脹風險，但稱自己已研究通脹多年，如出現惡性通脹，她將會在工具應對之。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 林展鋒

失業 就業 疫情 經濟衰退 經濟 耶倫 通脹 失業率 美元 美國

上一篇文章

【大行點睇】中金2月份行業首選股 新增12隻港股

下一篇文章

【Tesla】Tesla斥15億美元買虛擬貨幣 比特幣最高升至44000美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】細個買唔起玩具 長大後眼鏡都唔捨得換 網民嘆：「窮真係會影響一世」
【網民熱話】細個買唔起玩具 長大後眼鏡都唔捨得換 網民嘆：「窮真係會影響一世」
緣份到了　自然買到　年青買家搵樓僅2日　成功440萬購市區鐵路盤
緣份到了　自然買到　年青買家搵樓僅2日　成功440萬購市區鐵路盤
【市場情緒】美股進入全面瘋狂
【市場情緒】美股進入全面瘋狂
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【新股IPO】諾輝健康6606即日起招股你抽唔抽 入場費13464元
【新股IPO】諾輝健康6606即日起招股你抽唔抽 入場費13464元
【低水屋苑】 海濱花園臨海而建環境清幽 行10分鐘到港鐵站 上車客成功以「6字頭」購入3房
【低水屋苑】 海濱花園臨海而建環境清幽 行10分鐘到港鐵站 上車客成功以「6字頭」購入3房