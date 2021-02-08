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渣打斥資100萬向基層送食物福袋　料5000劏房戶受惠

股市 22:39 2021/02/08

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渣打向5,000個劏房戶送贈食物福袋。圖為渣打亞洲區行政總裁洪丕正（左）、香港行政總裁禤惠儀（右）。

農曆新年將至，渣打銀行斥資100萬元，向5,000個劏房戶送贈食物福袋，內有香港、罐頭食品及利是封，預計合共有5,000個家庭受惠。

渣打繼早前夥社聯資助4,000個劏房戶繳付租金後，今次再合作透過渣打香港150週年慈善基金，捐出100萬元購買食物福袋贈予劏房戶，加上渣打香港的義工同事積極響應，自行捐贈食物至指定的非政府機構服務單位，預料合共有5,000家庭受惠。

渣打亞洲區行政總裁洪丕正、香港行政總裁禤惠儀等亦有到場準備食物福袋，放入包括：香米、茄汁焗豆、豆豉鯪魚、午餐肉、曲奇、糖果及利是封等物資。

上周已完成首階段派發，主要針對去年成功申請及已獲發「渣打社聯劏房住戶租金資助計劃」租金資助或居於劏房的學生資助處資助計劃之非綜援受助家庭。第二階段將由2月16日（年初五）展開，對象會伸延至其他居住於劏房並有個別需要的家庭。

今次活動是渣打亞洲區農曆新年義工計劃的一部分，除香港外，渣打在亞洲的另外10個市場包括中國、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及越南等亦有舉辦不同的義工活動。

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編輯：趙穎妍

金融機構 銀行 義工 慈善基金 農曆新年 綜援 香港 中國 亞洲 劏房

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