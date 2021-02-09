【新股IPO】私募基金凱雷：未來上市宗數有所減少　惟投資者對新股需求沒減

▲ 私募基金凱雷集團指，投資者對IPO市場需求有增沒減。

近年投資者對一級股票市場需求有增沒減，在香港IPO市場而言，2月初上市的快手 （01024） 合共吸引超過140萬名投資者認購。私募基金凱雷集團表示，企業維持私營（stay in private）的時間有所延長，預料新上市的公司數目將會減少。

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凱雷集團指出，實物資產和相關資本支出（Capex）已經被無形投資取代，中型公司的上市意慾不斷下降。報告指出，90年代末，擁有超過500名員工以上的企業，每5間企業當中，便有2間為上市公司。對比2020年，僅有七分之一的企業考慮上市。

報告又認為，分散的擁有權結構（ownership structures）不適合為數字資產提供資金，吸引更多資本聚集在私人市場。私人投資者亦透過簽署保密協議，獲得足夠的資訊，以評估被投公司的無形資產，同時亦可保護企業家避免不必要的披露。

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報告提到，20年前，風險創投支持的企業或其他初創企業（start-up）走向IPO之路，平均需要3至5年的時間。現時，公司進行IPO通常在公司成立十年後，或公司的數字業務獲得私人融資、戰略合作夥伴關係，或部分或全部買斷（buy-out）。報告又認為，在數字時代的初創公司較多於公司成立9年至10年後上市，甚少公司僅成立1年至4年便上市。

全球的獨角獸數目有所增加，截至2020年合共464間私人企業估值超過10億美元（約77.5億港元），相比5年前全球僅擁有140隻獨角獸。

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記者：謝卓榮