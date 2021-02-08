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【台灣有樂@iM網欄】迎接人生第一次在台灣過新年

名人薈萃 22:34 2021/02/08

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剛剛過去的星期六，是我最近以來行程最多的一天。因為距離我人生第一部台灣電影《金不厭詐》的上映日期越來越近，宣傳工作就越來越多。在正式上映前的這段時間，陸陸續續都有很多人士和團體包場，所以這段期間都有出席映前或映後見面會。而在剛過去的星期六第一個行程，就是先到電影院進行見面會，當然也有留下來跟所有觀眾一起觀看。雖然在這段時間，我已經看過好幾次，但每一次都是跟一批新的觀眾一起觀看，心情還是會十分緊張，但當聽到在場觀眾的笑聲，及電影結束之後，觀眾給我的讚賞，我就覺得很值得也很安慰。

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電影結束之後，就立即去到信義區的其中著名百貨公司，跟電影中其他演員會合，準備進行快閃宣傳活動。在這次快閃宣傳活動上，我們一群演員先跟觀眾介紹這部《金不厭詐》的故事內容，和我們各自在電影裏的角色，然後跟現場觀眾玩遊戲送禮物。這種現場宣傳活動方式，不就是我在香港經常做的嗎？所以整個過程我簡直就是駕輕鬆就熟，亦馬上讓我聯想起以前在香港做的商場活動的情景。整個活動最後，我們所有演員在現場一起跳出電影裏面的賀歲舞，在結束前，還跟觀眾拜早年。真的是有華人的地方，儀式跟習俗都差不多。

快閃活動結束之後，我又馬上趕到永和區，進行電台節目預錄。其實我來台灣之後不久，就開始跟DJ金寶，一起主持一個電台節目《紅眼班機-台港直航》。在節目內，我會分享香港的大小事及文化，讓聽眾了解台港兩地文化差異。錄音結束之後，DJ金寶拿出總統府春聯送給我，上面寫上「牛轉乾坤」。春聯為配合牛年，就將「扭轉乾坤」寫成「牛轉乾坤」。雖然「牛」跟「扭」的國語發音是不一樣，但因為「牛」跟「轉」同是第三聲，所以在唸出「牛轉乾坤」時，就會把「牛」唸成二聲，就跟唸「扭」一樣，所以就會將「牛轉乾坤」唸成跟「扭轉乾坤」一樣。而我亦打算在年廿八洗邋遢之日，把春聯貼在牆上，讓家裏增添一點過年節日氣氛。

錄完節目之後，我又馬上趕去當日最後一個行程，就是跟兩位好朋友一起晚餐。當晚晚餐的餐廳，正在進行一個活動，就是玩骰子有機會獲得免費啤酒，只要擲出兩個相同，馬上獲得一杯免費啤酒。而擲出雙數，就可以半價喝一杯啤酒。但若果擲出單數，就要以相配價錢，喝一杯相配份量的啤酒。而我當晚點了兩次啤酒，一次擲出雙數，一次砸出兩個相同，所以我當晚是以半杯啤酒的價錢，喝了兩杯啤酒，真是相當幸運。整天下來的行程，既充實，又有所得着，而且又很開心，這段時間能夠在台灣生活，真的感到非常幸福和幸運。
明天2月9號晚上，就是《金不厭詐》的首映會，而在隔天的2月10號，就會正式上映。再接着，就是我人生第一次在台灣過年。看來，我這一週將會有很多新鮮事，之後再來跟大家一一分享吧。

作者_藝人張啟樂（Ben）簡介：

在香港演藝圈打滾超過二十年，最近把演藝事業拓展到台灣。除了希望事業有成，更希望能夠落地生根。
Facebook 專頁： 港仔張啟樂的臺灣生活

更多台灣有樂@張啟樂（Ben）的文章請按此

 

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撰文 : 張啟樂（Ben）

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