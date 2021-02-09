【開市9點半】農曆新年前有咩好賺？Bitcoin+快手+人幣定存？

（1）農曆新年將近，港股大市成交略減，意味資金取態傾向觀望。假若投資者希望在農曆新年盡量參與炒作「過肥年」，從不同消息、價格走勢來看，現有三項投資主題或值得留意，包括Bitcoin、新股快手科技 （01024） 、以及人民幣定存。其中，Bitcoin最近更獲Tesla買入，涉及金額15億美元。Tesla又同時宣布，將接受Bitcoin支付。

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【Tesla】馬斯克Twitter撐Bitcoin後 Tesla斥15億美元買比特幣、即市升穿4.4萬美元

（2）繼MSCI上周率先宣布納入後，恒指公司收市後宣布，快手科技 （01024） 符合「快速納入規則要求」，將於2月22日（星期一）收市後把快手納入恒生綜合指數、國指、恒生科指等多項指數，意味港股通北水有望在半年後透過港股通途徑買入快手。

【快手股價】快手2月23日起納入國指、科指 北水需等6個月（第四版）

（3）新年前夕，人民幣定期存款搶客戰停不了，華僑永亨定存加半年期0.05厘，新息率報2.1厘，惟如以同期計，不及南商的2.4厘。專家預計，人民幣理財產品選擇多，業界鬥以高息吸存，冀迎合市場所需。

【人幣定存】人民幣定存最高10厘 大小行鬥加息

（4）HSBC滙豐推出「開個好年醒一年」新春大抽獎，2月12日至26日期間，滙豐客戶只需參與以下任何一項活動，即可享相應的優惠及自動參加大抽獎，優惠及獎賞涵蓋投資、保險、消費及儲蓄，包括信用卡及Payme，獎品總值超過380萬元。

【HSBC滙豐】滙豐推「開個好年醒一年」新春大抽獎 農曆年消費儲蓄投資均有機會獲獎（附抽獎方法及獎賞詳情）

（5）熱炒美股Tesla（TSLA）近來傳出不利消息，據內媒周一（8日）晚上報道，內地市監局與中央網信辦、交通運輸部、應急管理部消防救援局等部門約談Tesla（北京）和Tesla（上海）有限公司，就國內消費者近日反映的汽車安全問題要求Tesla嚴格遵守中國法規。

【Tesla】內地市監局等部門據報約談中國Tesla 涉及汽車安全問題

（6）據外電報道，瑞幸根據美國破產法第15章《輔助和其他跨境案例》，向紐約南區破產法院提交破產申請。瑞幸咖啡表示，現正與債權人尋求重組方案，瑞幸咖啡旗下門店將如常開業，預計將不會對日常運營有重大影響。

【瑞幸咖啡】瑞幸周一與SEC達成和解獲當地法院批准 瑞幸﹕旗下門店將如常開業（第二版）

（7）港股市場方面，早前有政黨議員建議增加股票印花稅，應付港府財赤壓力，引來證券界反彈。財經事務及庫務局前局長馬時亨接受本地電視台訪問時稱，調高股票印花稅以增加庫房收入屬最可行做法，非壞主意。

【加印花稅？】馬時亨：增股票印花稅非壞主意 反問加稅減兩成成交有何科學根據

（8）本港先後傳出領航基金（Vanguard）、美資對沖基金Elliott撤出香港等消息，引起外資撤走及資金外流的憂慮。金管局總裁余偉文表示，2020年香港的資產管理公司數目按年仍有3.9%增幅，2019年更錄得2,000多億美元的資金淨流入，形容「機構進場退場，對於國際金融中心是常見的事」。

【走資疑雲】外資紛紛撤港？ 余偉文：機構進場退場是常見事

（9）積金局周一（8日）公佈去年強積金（MPF）表現，去年強積金淨回報為11.7%，截至去年12月底，強積金總資產約為1.14萬億元，扣除費用及收費後，錄得約4100億（36%）的淨投資回報。

【MPF】積金局﹕強積金去年淨回報為11.7% 20年年化回報4.8%

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

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