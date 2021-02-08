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【Tesla】Tesla斥15億美元買虛擬貨幣 比特幣最高升至44000美元

股樓投資 22:35 2021/02/08

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Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）一向是比特幣大好友，過往經常在Twitter發帖文唱好虛擬貨幣，Tesla周一（8日）披露買入價值15億美元的虛擬貨幣，又指不久將會接受比特幣為支付方式之一。

【美股焦點】Tesla年初至今16%回報未算勁　四隻小型電車股竟黑馬跑出？

文件又指，公司初期將有限度接受比特幣作為其產品的付款方式之一，而在這些所收取的比特幣將會或不會立即兌換成現金。公布消息後，比特幣最高曾升至44000美元大關，現時比特幣報43970美元，Tesla亦於盤前漲超過2%。比特幣總市值最新達8164億美元。

過往馬斯克不時在Twitter發帖文評論虛擬貨幣，早前他便在於Twitter說：「Doge 」，即數字貨幣狗狗幣，更在帖文配上火箭升空，其後狗狗幣升逾四成，年初至今計更升逾6倍。

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撰文 : 林展鋒

虛擬貨幣 馬斯克 數碼貨幣 美元 比特幣 買入 買入價 Tesla Twitter 產品

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