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【中美角力】任正非喊話拜登促中美共同發展　「華為不靠手機也能存活」

股樓投資 15:54 2021/02/10

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中國電訊設備生產商華為長期處於中美角力漩渦當中，市場期待關注拜登（Joe Biden）政府上台後兩國關係能有好轉。不過本周二（9日）華為創辦人任正非接受訪問時直言：「美國把我們從實體清單拿出去應該是非常困難的」，又指華為現時不靠手機也能夠生存，但仍希望大量購買美國的零部件與設備。

這是任正非自去年2月以來首次在媒體露面，他表示美國企業向中國供應貨品，是雙方互利的事情，因此希望拜登政府能夠考慮雙方的商業利益，又指華為仍然希望購買美國產品，美國公司也可以與中國經濟一起共同發展。他還稱歡迎拜登與他通電話，指這將是中美能共同發展的信號。

任正非還補充到，雖然手機業務有所下滑，但華為去年的收入與盈利都實現了正增長，在煤炭、鋼鐵、音樂、智慧屏、PC機、平板等領域都可能有很大的突破，因此不依靠手機也能存活。去年受制於美國禁令，華為出售了旗下平價手機品牌榮耀，不過是次任正非強調，公司未來可以轉讓5G業務，但永遠不會再出售終端業務。

去年特朗普（Donald Trump）政府曾多次升級對華為的制裁措施，包括將華為列入實體清單、禁止美國公司向華為提供晶片、禁止使用美國設備與技術的公司向華為供貨等，華為的手機業務亦因而受到重創，去年第四季度手機出貨量大減逾四成。

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編輯：李勝男

5G 特朗普 拜登 任正非 制裁 華為 晶片 美股 馬斯克 比特幣

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