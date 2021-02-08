【新股IPO】諾輝健康6606招股 孖展暫借出逾1890億 超額認購926倍

諾輝健康（新上市編號：06606）自上星期五（5日）招股以來，認購反應不俗，綜合多間券商數據，該股暫時借出約1890億元孖展額，相當於超額認購926倍。此外，消息指國際配售亦已獲足額認購，故將提早一天在周二（9日）截飛。

該股計劃發售7659.8萬股，招股價介乎22.7元至26.66元，集資最多20.42億元，一手500股，入場費13,464元：聯席保薦人為高盛及瑞銀。

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諾輝健康目前擁有兩款已上市產品，以及兩款在研產品。已商業化的兩大家居結直腸癌篩查測試產品「常衛清」及「噗噗管」面對不同風險程度的目標人群。「常衛清」的目標客戶為中國1.2億的結直腸癌高危人群，可讓用戶居家採集糞便樣本，避免施行具侵入性的手術，同時取得較高的測試靈敏度及特異性。

根據據弗若斯特沙利文，中國結直腸癌篩查市場2019年為30億元（人民幣，下同），預期將於2030年進一步增加至198億元，複合年增長率為18.7%。同時中國結直腸癌篩查市場仍未大量開發，2019年篩查普及率僅為16.4%，而美國則為60.1%。

諾輝健康6606招股你抽唔抽 入場費13464元，見【下一頁】

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記者：張以正