【Bitcoin】馬斯克身體力行撐比特幣、Tesla15億美元入市　專家質疑Tesla接受比特幣具支付風險（第二版）

▲ 馬斯克發功唱好虛擬貨幣有下文 Tesla豪斥15億美元買入Bitcoin、即彈穿4.3萬美元

Tesla特斯拉（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）日前在Twitter發功唱好加密貨幣比特幣（Bitcoin）後，Tesla周一（8日）披露，購入等值15億美元的比特幣，同時宣布Tesla將會接受比特幣為支付方式之一，成為首間接受比特幣交易的主要汽車生產商。

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馬斯克豈止看好比特幣，還讚好「狗狗幣」【下一頁】

Tesla豪斥15億美元買入比特幣，公司解釋交易同時有助分散及提高現金回報。Tesla至去年底持有190億美元現金，買入比特幣的資金相當於Tesla 8%現金。

有學者質疑，比特幣價格較歐元波動10倍，要成為支付中介，企業、消費者都會承受不少風險，而且目前未有Tesla供應商接受比特幣支付，也令Tesla 自己承擔風險。

JMP證券分析員 Joe Osha則認為，事件可證明Tesla現金流緊張是錯誤評估，認為以現有現金流情況下，Tesla 投資比特幣金額只是微不足道，並指Tesla 在去年第四季單季就有18.68億美元自由現金流入。

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緊接Tesla大手買入Bitcoin的消息傳出後，Bitcoin不斷創出新高。至周二早上10時45分，Bitcoin高位即見47513美元，最新仍報46142美元，24小時內價值增兩成。比特幣總市值最新達8593億美元。

不單比特幣創出新高，Tesla股價周一正股也漲1.3%，收報863.42美元。

（第二版加入專家評論事件）

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編輯：麥德銘