【小米新機】國際版小米11登場　售約6,998港元起

▲ 小米11提供8GB+128GB和8GB+256GB兩個版本，在歐洲售價分別為749歐元（約6,998港元）及799歐元（7,465港元）。（小米發布會截圖）

小米今（8日）舉行線上發布會，帶來國際版小米11。全新的小米11（Mi 11）為首款高通Snadpdragon 888處理器的旗艦5G手機，配備三鏡頭相機。小米香港也確定將引入小米11，銷售詳情將於稍後公布。

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國際版小米11採用高通Snadpdragon 888處理器，採用了5nm製程，支援2K、120fps及HDR遊戲。同時採用八核心設計及超大核心Arm Cortex-X1，GPU整體性能表現可提升25%。而屏幕方面，小米11配備120Hz更新率6.81吋AMOLED挖孔式屏幕，也採用了480Hz超高觸控採樣率和屏下指紋辨識器，讓用家解鎖手機時不會出現入侵式凹槽或邊框阻礙屏幕的情況。

至於相機方面，小米11配備三鏡頭，分別為1.08億像素主鏡頭、 1,300萬像素超廣角鏡、500萬像素長焦微距鏡頭組合。值得一提的是，小米11的夜間模式適用於主攝鏡頭、超廣角鏡頭和前置鏡頭三個鏡頭，採用RAW域降噪，夜間拍攝更明亮。

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小米11同時配有4,600mAh的電池容量，支援55W有線、50W無線和10W反向充電，以及隨盒附送的55W GaN充電器。

小米11提供8GB+128GB和8GB+256GB兩個版本，在歐洲售價分別為749歐元（約6,998港元）及799歐元（7,465港元），香港銷售詳情則將在稍後公布。顏色則僅有灰及藍兩款選擇。

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責任編輯：曾曉汶