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【酒店業寒冬】Staycation失吸引力裁員數千人　酒店集團籲放寬晚市堂食

商業 21:23 2021/02/08

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九龍倉酒店總裁高康琳代表多間酒店集團（包括半島酒店集團）建議，政府放寬晚市堂食。（資料圖片）

疫情打擊酒店業，九龍倉酒店總裁高康琳（Jennifer Cronin）代表多間酒店集團建議，政府放寬晚市堂食，並且就隔離措施和關閉邊境訂立清晰的策略，以及為本港已接種疫苗的人士擬訂外遊規定，以重振酒店業。

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她表示，現時餐飲業及酒店業的失業率分別達13.8%及8.8%，九龍倉酒店、半島酒店集團、朗廷酒店及夏利里拉酒店旗下多家企業不得不裁減人手，受影響員工達數千人。Staycation也只能讓酒店業勉強維持至今，惟至疫情第四度爆發，入住賓客無法享用酒店游泳池，甚至不能在酒店餐廳用膳，令Staycation隨即失去吸引力。

因此她建議，政府應考慮延長食肆營業時間至晚上9時，有助員工維持生計的同時，也讓市民可與家人共晉晚餐，預期屆時萎縮的Staycation市場亦可重拾動力。

她期盼，當局能為香港市民制定周全的疫苗接種計劃，為協助本港重啟旅遊業，當局或可與世衛組織磋商並定下相關規定，允許已接種疫苗的人士豁免檢疫。

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責任編輯：朱悅瀅

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