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【農曆新年】限聚令禁晚市堂食　外賣平台料訂單增　一文看清農曆新年外賣優惠（不斷更新）

商業 10:00 2021/02/09

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本地多間外賣平台包括Uber Eats、foodpanda、Deliveroo均預料按年錄得升幅。（資料圖片）

農曆新年在限聚令持續下未能晚市堂食，餐飲業界變陣主攻外賣吸客。並提供餐飲優惠。本地多間外賣平台包括Uber Eats、foodpanda、Deliveroo均預料按年錄得升幅，同時亦推出優惠吸客。

1. Uber Eats
新用戶及現有用戶提供一系列新年優惠，包括：截至2月28日期間，用戶於南記粉麵 Nam Kee Spring Roll Noodle Co. Ltd落單滿150元即送你一份辣爽爽肥牛；於魚米Yu Mai落單滿150元即减25元；於千両sen-ryo 落單滿300元即减50元；以及新用戶輸入優惠碼「OX168」，首單滿300元即減168元優惠。

【消費優惠】新一年優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

【Uber Eats】Uber Eats推禮品卡功能　安坐香港為海外親友叫外賣

2. foodpanda
平台推出多項限定優惠。由即日起至2月22日，有超過2,000間餐廳推出外賣送遞7折優惠，外賣自取亦提供低至8折優惠。同時推出牛年限定大利是，顧客訂購美食或生活百貨後，輸入優惠碼「CNY188」，將於48小時內收取4張涵蓋美食送遞、外賣自取及生活百貨的專屬優惠券。

3. Deliveroo戶戶送
戶戶送現與超過8,000間餐廳夥伴合作，提供多項餐飲優惠，例如推出總值超過138萬元的抽獎活動。顧客只需於2月1日至14日（年初三）期間訂購戶戶送，即可每日自動參加抽獎一次，有機會贏取豐富獎品，包括：24K金幸運曲奇擺設、家用遊戲機PlayStation 5、面值100元或200元的堂食禮券、面值50元或100元的DON DON DONKI、7-11及Marks & Spencer購物禮券，以及不同金額的現金券或到會服務禮券。

【旅業寒冬】Klook預訂量重回疫前水平　今年冀加強Staycation與生活體驗活動產品

責任編輯：馬意文

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