【2021牛年】今年農曆新年啱玩咩？5大熱門社交、遊戲、食譜App推介

▲ 市民除了轉為透過通訊程式拜年、用App派電子利是之外，還可以透過甚麼App應節，以有趣方式、在農曆新年期間放鬆？

2021農曆新年將至，不過市民今年就要在新冠肺炎限聚措施下度過，不少拜年活動紛紛取消。市民除了轉為透過通訊程式拜年、用App派電子利是之外，還可以透過甚麼App應節，以有趣方式、在農曆新年期間放鬆？

以下就為各位推介5個熱門App：

語音互動社交平台「ClubHouse」

近日成為熱話的Clubhouse吸引陸續吸引不同名人、科技界猛人如Tesla行政總裁Elon Musk、Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）加入平台，而Clubhouse的內容多元，包括音樂、藝術、科技與其他愛好等話題。

Clubhouse被形容為「具互動性的Podcast」，用戶在成功註冊後，可加入其他人的「房間」收聽對話或參與聊天。也可創建房間，選擇公開、半公開或封閉等形式。

不過要成功註冊該App就要透過邀請碼才可加入，並只設iPhone版本。想試用該App的非iPhone、Andriod用戶，另可透過同屬iOS系統的iPod Touch、iPad。

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手遊App「動物森友會 口袋露營場」

任天堂推出的Switch遊戲「集合啦！動物森友會」，在去年疫情爆發初期、民眾減少社交接觸期間推出，滿足大眾對虛擬空間交流的需求，迅速成風靡全球的熱門遊戲。任天堂更有推出延伸手遊App「動物森友會 口袋露營場」，簡化玩法。

近日還推出免費獲贈新春賀年限定傢俱包括：新年特別版煙花及大紅燈籠，讓用戶打造應節營地。

手遊App「Tsum Tsum Stadium」

該遊戲可以支援50人即時對戰，用戶可將喜愛的迪士尼角色設為搭檔，或是以戰略為重來搭配技能組合。而在農曆新年期間，每日登入遊戲將可獲得不同配件，讓Tsum換上2021牛年造型。

參考過節菜式「愛料理」

由台灣軟件開發公司Polydice所研發的「愛料理」App，提供各種應節傳統菜式食譜，如蘿蔔糕、芋頭糕等糕點，並將提供過節菜單專題及相關的「採買清單」功能，為用戶提供「新煮意」安排團年飯、開年飯。

冥想放鬆App「潮汐」（Tide）

市民面對新冠肺炎感到焦慮，在疫情期間要保護心理健康，可以透過做瑜伽、冥想等幫助放鬆及帶來內心平靜。「潮汐」（Tide）App近日特別提供迎新歲內容，以及麻將與煙火等充滿新年氣氛的背景音效。

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責任編輯：張寶燕